Αμαλία Κωστοπούλου για τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ: «Μια βδομάδα πριν αγχώθηκα τόσο που αρρώστησα»

«Δεν ήμουν ήρεμη την εβδομάδα πριν από το γάμο. Είχα πάθει νευρικό κλονισμό και ήμουν άρρωστη» αποκάλυψε η Αμαλία Κωστοπούλου μιλώντας για την γαμήλια τελετή που έκανε στην Ελλάδα το καλοκαίρι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου ζει μόνιμα με τον σύζυγό της Τζέικ Μέντγουελ. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανέβασε βίντεο στο κανάλι της στο Youtube, στο οποίο ζήτησε από τους followers της να της κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τον γάμου, προκειμένου να τις απαντήσει.

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Παρά τους πολλούς καλεσμένους, την εντυπωσιακή τελετή και το ειδυλλιακό τοπίο, η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε ότι την κατέβαλλε μεγάλο άγχος πριν από την τελετή όσο και την ίδια ημέρα του γάμου της. Σε ερώτηση για το πώς ήξερε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να παντρευτεί η ίδια απάντησε: «Νομίζω ότι διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή ή χρονοδιάγραμμα. Έχω δει ανθρώπους να γνωρίζονται και να παντρεύονται μέσα σε έξι μήνες, ή να αρραβωνιάζονται μέσα σε έξι μήνες, και να έχουν γάμους που διαρκούν μια ζωή και υπέροχες σχέσεις. Έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μαζί, για 10 χρόνια πριν αρραβωνιαστούν και παντρευτούν, και να έχουν υπέροχες σχέσεις, και νομίζω ότι εξαρτάται πραγματικά από εσένα και τον σύντροφό σου.

Προσωπικά, δεν σκεφτόμουν καθόλου το γάμο όταν γνώρισα τον Τζέικ. Ένιωθα ότι ήμουν πολύ νέα. Ήμουν 25 ετών όταν γνωριστήκαμε, και καθώς η σχέση εξελισσόταν, άρχισε να γίνεται πολύ προφανές και στους δυο μας, νομίζω, ότι θα θέλαμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί, κάτι που ειλικρινά με συγκλόνισε πολύ, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ τέτοιες σκέψεις πριν. Και μετά απλά συνέβη. Δεν μιλήσαμε, ας πούμε, ρητά για αρραβώνα και γάμο, αλλά είχαμε πει: “Ξέρεις, αυτό είναι”. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κατάλληλη ή ακατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι είναι απλώς κάτι που νιώθεις μέσα στην ψυχή σου, ότι είναι ο σωστός άνθρωπος, και μετά ο χρόνος εξαρτάται πραγματικά από την τρέχουσα κατάσταση της ζωής σου».

Αναφορικά με την εμπειρία της οργάνωσης ενός γάμου στην Ελλάδα, είπε: «Πιστεύω ότι ο σχεδιασμός γάμου έχει πολύ κακή φήμη, αλλά για μένα ήταν όντως μια υπέροχη διαδικασία. Πιστεύω ότι αν έχεις κάποιο μέλος της οικογένειάς σου που είναι εξαιρετικά δογματικό και αναλαμβάνει τον έλεγχο, και επιπλέον εμπλέκεται οικονομικά, αυτό μπορεί να το κάνει πραγματικά δύσκολο, καθώς έχω φίλους που έχουν βρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Όμως, για τον Τζέικ και εμένα, εμείς ήμασταν αυτοί που οργανώναμε τον γάμο, και οι οικογένειές μας ήταν και οι δύο πολύ σεβαστικές και δεν είχαν συγκεκριμένες απόψεις, οπότε δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα για να αγχωθούμε, να ανησυχήσουμε ή να τσακωθούμε, όλα αυτά τα πράγματα που ακούς για τους γάμους.

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Και πιστεύω ότι το να τον οργανώνω στην Ελλάδα ήταν πραγματικά ένα πλεονέκτημα, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να αλλάξω γνώμη. Πήγαινα στις συναντήσεις οργάνωσης όταν βρισκόμουν εκεί, έπαιρνα μια απόφαση και μετά έπρεπε να προχωρήσω, και δεν είχα την ευκαιρία να γυρίσω πίσω και, ξέρεις, να κοιτάξω τα πιάτα πέντε φορές, επειδή ήμουν μακριά. Και έτσι έπρεπε να πάω να τα διαλέξω και μετά απλά να προχωρήσω. Γενικά, δεν αλλάζω συχνά γνώμη, αν όχι ποτέ. Αλλά ακόμα κι αν ήθελα, δεν θα μπορούσα, και έτσι ναι, αυτό το έκανε πραγματικά πολύ εύκολο».

Για το άγχος πριν τον γάμο και πως το διαχειρίστηκε, η Αμαλία Κωστοπούλου τόνισε ότι: «Δεν ένιωσα καθόλου νευρικότητα όλο το χρόνο πριν από το γάμο, αλλά μετά το άγχος με χτύπησε σαν τρένο. Μία εβδομάδα πριν από το γάμο, ξαφνικά ένιωσα τεράστιο άγχος, και νομίζω ότι προκλήθηκε επειδή η πρόγνωση του καιρού άλλαξε από ηλιοφάνεια και πεταλούδες σε καταιγίδες 24 ώρες το 24ωρο, και δεν είχαμε σχέδιο για βροχή. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση εκτός από την ακύρωση του γάμου.

Επί μια μια εβδομάδα, έλεγχα το κινητό μου κάθε δευτερόλεπτο και έκλαιγα. Και νομίζω ότι αγχώθηκα πάρα πολύ. Ήμουν στο Παρίσι όταν συνέβη αυτό, έκανα την τελική πρόβα για το φόρεμα του after party μου, και ήμουν μόνη μου. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα εκεί για 12 ώρες μόνο για να δοκιμάσω το φόρεμα. Θα το έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές για περίπου 2 ώρες, και μετά θα έφευγα την ίδια μέρα. Τελικά έμεινα στο Παρίσι για τέσσερις μέρες, γιατί νομίζω ότι ήμουν τόσο αγχωμένη που αρρώστησα. Αρρώστησα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και να μπω στο αυτοκίνητο για να πάω στο αεροδρόμιο. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω».

«Σκεφτόμουν “Θεέ μου, δεν θέλω να αργήσω. Είναι τα μαλλιά μου αρκετά ωραία; Είναι το μακιγιάζ μου αρκετά καλό; Ε, πώς θα καθίσω στο αυτοκίνητο χωρίς να τσαλακώσω το φόρεμά μου; Δεν το είχα σκεφτεί αυτό”. Μετά λέγαμε: “Πού είναι το αυτοκίνητο; Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου;” Ήταν λοιπόν λίγο χαοτικό, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Δεν νομίζω ότι είχα κάποιο δύσκολο μέρος της ημέρας. Ίσως απλώς αυτό το να μην βρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο μπαμπάς μου έπρεπε να με πάει στον χώρο της τελετής, και έτσι θύμωσα λίγο. Πώς κατάφερα να μείνω ήρεμη; Δεν ήμουν ήρεμη την εβδομάδα πριν από το γάμο. Είχα πάθει νευρικό κλονισμό και ήμουν άρρωστη. Και μετά, ναι, απλά προχώρησα», αποκάλυψε.

Αναφορικά με τα γαμήλια δώρα, ανέφερε: «Δεν φτιάξαμε λίστα γαμήλιων δώρων. Είμαστε σε πολύ τυχερή θέση, καθώς δεν χρειαζόμαστε δώρα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Το σπίτι μας είναι ήδη έτοιμο. Έτσι, αντί να φτιάξουμε λίστα γάμου, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ενότητα στην ιστοσελίδα μας για δωρεές προς έναν από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ιδρύματα που μου είναι πιο αγαπητοί και με τον οποίο η οικογένειά μου συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα, για παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση. Συγκεντρώσαμε 20.000 ευρώ για μια νέα πτέρυγα σε μία από τις εγκαταστάσεις τους, η οποία πραγματοποιεί αξιολογήσεις για τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και διαθέτει χώρους παιχνιδιού. Πιστεύω ότι ήταν μια υπέροχη πρωτοβουλία, μου άρεσε πολύ, και νομίζω ότι άρεσε και στους καλεσμένους μας, ενώ ίσως να εμπνεύσαμε και μερικούς ανθρώπους να κάνουν το ίδιο».