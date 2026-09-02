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Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δημοσίευσε βίντεο από το νοσοκομείο: «Δώστε μου δυο τρεις μέρες να ηρεμήσω, δεν μπορώ»

«Πραγματικά, με έχετε γεμίσει θετική ενέργεια», είπε στους θαυμαστές του
Μαυρίκιος Μαυρικίου
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου
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Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έκανε μία χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη (02.09.2026), δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το νοσοκομείο Μερικές ώρες αργότερα ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, αναφέροντας στους θαυμαστές του ότι σύντομα θα είναι μία χαρά.

Ο γνωστός καλλιτέχνης δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς επέμβαση έκανε, ωστόσο θέλησε να ευχαριστήσει τους followers του για τα μηνύματα, την αγάπη και τη θετική τους ενέργεια. Παράλληλα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέφερε ότι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη σχολή του, γερός και δυνατός για να κάνει μαθήματα.

«Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για όλα αυτά τα όμορφα που μου έχετε στείλει. Πραγματικά, με έχετε γεμίσει θετική ενέργεια.

Παιδιά, ανοίγει σχολή τη Δευτέρα. Δευτέρα 7 του μήνα ανοίγει το Mavrikiou’s Online Art School. Θα είμαι γερός, δυνατός εκεί να κάνω μαθήματα, ελπίζω. Επίσης το Σαββατοκύριακο θα είμαι γερός, δυνατός να τραγουδήσω στην Πάφο και τη Λάρνακα.

Επίσης παιδιά θα απαντήσω και σε όλα αυτά τα μηνύματα που θέλετε για τα prive σας πάρτι, τα γενέθλια, τα χειμερινά τώρα που ετοιμάζουμε. Αλλά έχω και τη γυναίκα μου που μου έστειλε το ημερολόγιό της το καινούργιο, το ανδρικό, με ειδική αφιέρωση σας παρακαλώ και γράφω μέσα όλα αυτά που θα συμβούν.

Κατά τα άλλα δώστε μου δυο τρεις μέρες να ηρεμήσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί… και την Μελωδία μας φυσικά!», είχε αναφέρει στην πρώτη ανάρτηση που είχει κάνει.

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