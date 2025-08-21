Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Διακοπές σε χλιδάτη βίλα στο Ρέθυμνο της Κρήτης

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης παραμένουν στην Κρήτη και συνεχίζουν τις διακοπές τους. Έχουν σαν ορμητήριο μια βίλα στο Ρέθυμνο, στην οποία κατά καιρούς φιλοξενούν και τα παιδιά τους.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο. Το ζευγάρι μένει σε μια πολυτελή βίλα στο Αγιο Παύλο, έναν παραλιακό οικισμό λίγο έξω από το Ρέθυμνο, με την ειδυλλιακή παραλία να είναι σχεδόν έξω από το σπίτι τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, αυτές τις μέρες, στη βίλα μαζί τους είναι και η Μελίνα Νικολαΐδη, που ήρθε από την Αγγλία για να περάσει τον Δεκαπενταύγουστο με τη μητέρα της.

Η κόρη της τραγουδίστριας, μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο, περνά πολλές μέρες με την οικογένειά της και παραθερίζει τόσο με τη μητέρα της όσο και με τον πατέρα της Ντέμη Νικολαΐδη.

«Ο Δημήτρης δυσκολευόταν έτσι κι αλλιώς με το θέμα της απόστασης. Η απόφαση της Μελίνας να κάνει μεταπτυχιακό στο Λονδίνο αλλά και να κυνηγήσει το όνειρο μιας διεθνούς καριέρας στην υποκριτική δεν συναντούσε τα δικά του όνειρα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία οικογένειας. Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αγάπη ανάμεσά τους», είχε αναφέρει φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή.

Για την επερχόμενη σεζόν, η Δέσποινα Βανδή φέρεται να έχει συμφωνήσει να εμφανίζεται στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπως όλα δείχνουν οι δύο τραγουδιστές έχουν «κλειδώσει» τη συνεργασία τους, δύο χρόνια μετά το εκρηκτικό ντουέτο στα Mad Video Music Awards, το 2023 και η πρεμιέρα τους στο «Κέντρο Αθηνών» δρομολογείται για τις αρχές Νοεμβρίου.