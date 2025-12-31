Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης και Κωνσταντίνος Αργυρός ενώ διασκεδάζουν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης

Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης και Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και καταγράφηκαν να διασκεδάζουν όλοι μαζί, σε μπαρ της πόλης. Το ζευγάρι και ο δημοφιλής τραγουδιστής έδειχναν να απολαμβάνουν το εορταστικό κλίμα. Δεν έδειχναν να πτοούνται από τους θαμώνες που εστίαζαν πάνω τους με τα κινητά τηλέφωνα.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή και φίλους τους διασκέδασαν με τη ψυχή τους, γιορτάζοντας έστω και με καθυστέρηση τα φετινά Χριστούγεννα, μιας και τις ημέρες των γιορτών είχαν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει ζεϊμπέκικο. Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε το «Χριστούγεννα» που άφησε εποχή και έγινε διαχρονική επιτυχία, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται στα βίντεο να βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι.

Όλοι μαζί μέχρι τα ξημερώματα, με το κέφι να «φουντώνει» στο πέρασμα των ωρών. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διατηρεί άψογη σχέση με το ζευγάρι, κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στα social media, από τη νυχτερινή έξοδό τους.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε προ μηνών η Δέσποινα Βανδή.