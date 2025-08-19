Δέσποινα Βανδή: Βίντεο με το παιχνίδι που έπαιξε και κέντρισε τα βλέμματα στην Κρήτη σε βραδινή της έξοδο

Η Δέσποινα Βανδή γεμίζει τις μπαταρίες της ενόψει της ερχόμενης σεζόν και προ ημερών βρέθηκε για ακόμα μια φορά στην Κρήτη και την Αγία Γαλήνη. Η τραγουδίστρια δημοσιοποίησε βίντεο με το παιχνίδι που κέντρισε το ενδιαφέρον της σε βραδινή έξοδο.

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να απολαμβάνει τη βραδιά της στην Κρήτη, δοκιμάζοντας την τύχη και την δεξιοτεχνία της στο παιχνίδι με τα βελάκια. Με casual look σορτσάκι, t-shirt και άνετα σανδάλια, έδειξε την πιο χαλαρή πλευρά της, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να σημαδεύει σωστά και το απολαμβάνει. Διαρκώς στο πλευρό της βρίσκεται ο Βασίλης Μπισμπίκης που την στηρίζει σε κάθε επαγγελματικό βήμα της.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στο Κοσμοράδιο.