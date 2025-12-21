Διάσημες γυναίκες που έσπασαν το ταμπού και μίλησαν δημόσια για τη μαστεκτομή: Από την Ατζελίνα Τζολί στην Ολίβια Μουν

Η Ατζελίνα Τζολί πόζαρε στο εξώφυλλο του Time με φανερή την ουλή από τη μαστεκτομή της υπενθυμίζοντας πως η δημόσια συζήτηση για την πρόληψη του καρκίνου και την αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί να σώσει ζωές.

Ήταν το 2013, πριν από 12 χρόνια, όταν η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Εκείνη την περίοδο, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου άγγιζε το 87%.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά θεωρήθηκε τολμηρή και πρωτοφανής για το Χόλιγουντ, όμως η ίδια ήθελε να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές.

Στο TIME France, η Τζολί φωτογραφίζεται αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από τη μαστεκτομή, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για πράξη έκθεσης, αλλά για μία συνειδητή επιλογή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η γνώση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Στο Χόλιγουντ, πολλές γυναίκες έχουν μοιραστεί ανοιχτά την προσωπική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την ευαισθησία και το θάρρος που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και τις χειρουργικές επεμβάσεις που αυτή επιβάλλει. Η δημόσια έκθεση αποτελεί έμπνευση για χιλιάδες γυναίκες που περνούν ανάλογες εμπειρίες.

Μεταξύ αυτών, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, η Ρίτα Γουίλσον, η Κάιλι Μινόγκ μίλησαν για τη μάχη τους με τον καρκίνο και την απόφαση για μαστεκτομή, ενθαρρύνοντας γυναίκες να προχωρούν σε εξετάσεις πρόληψης και να μιλούν ανοιχτά για την ασθένεια.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των ιστοριών είναι η δύναμη της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Ταυτόχρονα, αφαιρούν το στίγμα γύρω από τη μαστεκτομή και ενισχύουν την αποδοχή της ουλής ως σύμβολο επιβίωσης και θάρρους.

Η Ατζελίνα Τζολί, με το θάρρος που τη χαρακτηρίζει, γίνεται έτσι η πιο πρόσφατη φωνή σε αυτή τη σειρά γυναικών που μετατρέπουν τον πόνο σε δύναμη. Με το εξώφυλλο στο Time, η Τζολί δείχνει ανοιχτά την ουλή της, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αποδοχής.

Σε παλιότερες δηλώσεις της είχε αναφέρει: «Η επέμβαση δεν με έκανε λιγότερο γυναίκα. Αντίθετα, με έκανε πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη να μιλήσω για την πρόληψη και τη δύναμη των γυναικών».

Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ, γνωστή από σειρές όπως Deadwood, αποκάλυψε ότι υπεβλήθη σε μαστεκτομή μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού, σε ηλικία μόλις 36 ετών. «Μερικές φορές κλαίω. Μερικές φορές ουρλιάζω και θυμώνω πολύ», είχε πει η ηθοποιός.

Σε συνέντευξή της είχε ομολογήσει ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής της: «Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω ό,τι ήταν καλύτερο για να ζήσω».

Η Άπλγκεϊτ μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και των τακτικών εξετάσεων, προτρέποντας όλες τις γυναίκες να μην φοβούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.