Διάσημες γυναίκες που έσπασαν το ταμπού και μίλησαν δημόσια για τη μαστεκτομή: Από την Ατζελίνα Τζολί στην Ολίβια Μουν

H Η Αντζελίνα Τζολί αποκαλύπτει την ουλή από τη μαστεκτομή ποζάροντας στο εξώφυλλο του Time

Η Ατζελίνα Τζολί πόζαρε στο εξώφυλλο του Time με φανερή την ουλή από τη μαστεκτομή της υπενθυμίζοντας πως η δημόσια συζήτηση για την πρόληψη του καρκίνου και την αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί να σώσει ζωές.

Ήταν το 2013, πριν από 12 χρόνια, όταν η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Εκείνη την περίοδο, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου άγγιζε το 87%.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά θεωρήθηκε τολμηρή και πρωτοφανής για το Χόλιγουντ, όμως η ίδια ήθελε να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές.

Στο TIME France, η Τζολί φωτογραφίζεται αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από τη μαστεκτομή, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για πράξη έκθεσης, αλλά για μία συνειδητή επιλογή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η γνώση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Στο Χόλιγουντ, πολλές γυναίκες έχουν μοιραστεί ανοιχτά την προσωπική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την ευαισθησία και το θάρρος που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και τις χειρουργικές επεμβάσεις που αυτή επιβάλλει. Η δημόσια έκθεση αποτελεί έμπνευση για χιλιάδες γυναίκες που περνούν ανάλογες εμπειρίες.

Μεταξύ αυτών, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, η Ρίτα Γουίλσον, η Κάιλι Μινόγκ μίλησαν για τη μάχη τους με τον καρκίνο και την απόφαση για μαστεκτομή, ενθαρρύνοντας γυναίκες να προχωρούν σε εξετάσεις πρόληψης και να μιλούν ανοιχτά για την ασθένεια.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των ιστοριών είναι η δύναμη της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Ταυτόχρονα, αφαιρούν το στίγμα γύρω από τη μαστεκτομή και ενισχύουν την αποδοχή της ουλής ως σύμβολο επιβίωσης και θάρρους.

Η Ατζελίνα Τζολί, με το θάρρος που τη χαρακτηρίζει, γίνεται έτσι η πιο πρόσφατη φωνή σε αυτή τη σειρά γυναικών που μετατρέπουν τον πόνο σε δύναμη. Με το εξώφυλλο στο Time, η Τζολί δείχνει ανοιχτά την ουλή της, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αποδοχής.

Σε παλιότερες δηλώσεις της είχε αναφέρει: «Η επέμβαση δεν με έκανε λιγότερο γυναίκα. Αντίθετα, με έκανε πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη να μιλήσω για την πρόληψη και τη δύναμη των γυναικών».

 
 
 
 
 
Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ, γνωστή από σειρές όπως Deadwood, αποκάλυψε ότι υπεβλήθη σε μαστεκτομή μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού, σε ηλικία μόλις 36 ετών. «Μερικές φορές κλαίω. Μερικές φορές ουρλιάζω και θυμώνω πολύ», είχε πει η ηθοποιός.

Σε συνέντευξή της είχε ομολογήσει ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής της: «Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω ό,τι ήταν καλύτερο για να ζήσω».

Η Άπλγκεϊτ μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και των τακτικών εξετάσεων, προτρέποντας όλες τις γυναίκες να μην φοβούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ρίτα Γουίλσον

Η ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς έκανε τακτικά εξετάσεις για μια άλλη πάθηση που παρακολουθούσε χρόνια. Σε αυτές τις εξετάσεις ένα εύρημα ανησύχησε τον γιατρό της, αλλά δεν δόθηκε η δέουσα σημασία.

Στην συνέχεια η Γουίλσον θέλησε να πάρει και μια δεύτερη γνώμη, και έτσι το έψαξε καλύτερα. Η διάγνωση με καρκίνο του μαστού ήρθε στα 58 της.

Η διάγνωση αυτή οδήγησε σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και το 2015 μίλησε στο People αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της.

«Με τον σύζυγό μου στο πλευρό μου, την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων μου, υποβλήθηκα σε επέμβαση διπλής μαστεκτομής και ανάπλασης, την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από διάγνωση για καρκίνο του μαστού. Βρίσκομαι σε φάση ανάρρωσης η οποία αναμένεται να είναι πλήρης» δήλωσε η Γουίλσον και τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της δεύτερης ιατρικής γνώμης.

«Το μοιράζομαι για να εκπαιδεύσω και τους άλλους ότι μια δεύτερη γνώμη είναι κρίσιμη για την υγεία σας», είπε αρχικά. «Ελπίζω αυτό το μήνυμα να ενθαρρύνει τον κόσμο να ζητούν για δεύτερες απόψεις και να εμπιστευτούν το ένστικτο τους, αν νιώθουν πως κάτι δεν πηγαίνει τόσο καλά», πρόσθεσε.

Η Ρίτα Γουίλσον - Πηγή φωτογραφίας ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάιλι Μινόγκ

Μετά από μια αρχικά λανθασμένη διάγνωση, η Αυστραλιανή ποπ σταρ ανέβαλε αιφνίδια την περιοδεία της «Showgirl», για να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού το 2005.

«Όταν σε έχουν απογυμνώσει όλα και περιμένεις να μεγαλώσουν ξανά οι βλεφαρίδες σου πίσω, και να δεις ξανά τα μαλλιά σου να μακραίνουν, είναι απλά εκπληκτικό», είπε η Μινόγκ και αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που βίωσε.

«Είναι δύσκολο να εκφράσω αυτά που έμαθα από την συγκεκριμένη περιπέτεια υγείας μου. Κυρίως έχει συμβεί μέσα μου μια βαθιά ψυχολογική και συναισθηματική αλλαγή».

Κάιλι Μινόγκ
Κάιλι Μινόγκ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Σίνθια Νίξον

Η σταρ του Sex & The City έμαθε ότι έχει έναν μικρό όγκο μετά από μαστογραφία που έκανε το 2006.

«Ένιωσα φοβισμένη», είπε τότε στο ABC η μητέρα τριών παιδιών. «Και σκέφτηκα πως «δεν θέλω να συμβεί κάτι κακό σε εμένα, αφήνοντας τα παιδιά μου πίσω». «Ευτυχώς βρέθηκε νωρίς και μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά με τους κατάλληλους ανθρώπους».

Ύστερα από αφαίρεση του όγκου και 6 εβδομάδες θεραπεία, η Νίξον μίλησε δημόσια για την εμπειρία της και εξήγησε γιατί δεν το έκανε από την πρώτη στιγμή. 

«Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό δημόσια, όσο το περνούσα. Δεν ήθελα να έρχονται οι φωτογράφοι στο νοσοκομείο».

Η Σίνθια Νίξον
Η Σίνθια Νίξον / AP / Evan Agostini

Λίντα Εβαντζελίστα

Την θυμόμαστε όλοι από τη δεκαετία του 1990. Η Λίντα Εβαντζελίστα, το supermodel με τα γατίσια μάτια ήταν μέλος εκείνου του κλειστού κλαμπ θεάρεστων κοριτσιών που διεθνώς ονομάζονταν Super Models. Που ενέπνεαν τους μεγάλους μετρ της υψηλής ραπτικής, που έκαναν τις πασαρέλες να πιάνουν φωτιά, και τους άντρες όλου του κόσμου να ονειρεύονται.

Ο Τζιάνι Βερσάτζε, έλεγε: «Μπορεί να είναι σέξυ, ανδρόγυνη, μοιραία γυναίκα ή η κοπέλα της διπλανής πόρτας».

Το 2018 η Λίντα Εβαντζελίστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού μετά από μια ετήσια μαστογραφία και υπεβλήθη σε διπλή μαστεκτομή. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, το supermodel ανακάλυψε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει.

«Σκέφτηκα ότι θα το μοιραστώ αυτό μια μέρα, αλλά σε καμία περίπτωση όσο το περνάω. Δεν ήθελα η Daily Mail» να περιμένει έξω από την πόρτα μου, όπως κάνουν κάθε φορά που συμβαίνει κάτι»

«Η ιστορία ξεκίνησε με μια απλή μαστογραφία μου. Ξέρω ότι δεν μας αρέσει να κάνουμε μαστογραφίες. Είμαι τόσο αναβλητικός άνθρωπος, αλλά αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο ήμουν πραγματικά πιστή και συνεπής», είχε πει στο The View το 2023.

«Έχω μια άλλη ασθένεια που αφορά τους πνεύμονές μου και μια ογκεκτομή που δεν ήταν τόσο μεγάλη, κατέληξε να είναι μια διπλή μαστεκτομή, η οποία ήταν η σωστή απόφαση για μένα», συνέχισε. «Και σκέφτηκα “ξέρεις κάτι, δεν θέλω να πεθάνω από καρκίνο του μαστού”».

Η Λίντα Εβαντζελίστα / Photo by Evan Agostini / Invision / AP

Κάθι Μπέιτς

Η Κάθι Μπέιτς ήταν ακόμα μία από τις διάσημες κυρίες του Χόλιγουντ που μοιράστηκε την προσωπική εμπειρία της από τον καρκίνο του μαστού και τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2012.

Μάλιστα, η 76χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποφάσισε να μην υποβληθεί σε χειρουργείο αποκατάστασης μαστών.

Για την τηλεοπτική σειρά «Matlock», φόρεσε προσθετικά στήθους τα οποία, όπως λέει, «είναι πολύ άνετα και δίνουν ωραίο σχήμα στο σώμα μου».

«Είμαι ευγνώμων που γεννήθηκα σε μία εποχή που η επιστήμη μού έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώσω» θα παραδεχτεί. 

Η περιπέτεια υγείας της με τον καρκίνο ξεκίνησε το 2003, όταν και διαγνώστηκε με όγκο στις ωοθήκες. Το 2012, ήρθε και η διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Η ηθοποιός αποφάσισε να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή λόγω του οικογενειακού της ιστορικού.

«Η θεία μου είχε πεθάνει από αυτό, η μητέρα μου το είχε, η ανιψιά μου το είχε», είπε στο PEOPLE. Ήταν αρνητική για τη μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 που αυξάνει τον κίνδυνο μιας γυναίκας για καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα BRCA δεν θα πρέπει να καθησυχάζει τις γυναίκες. «Οι γονιδιακές εξετάσεις είναι μια εκτίμηση, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο», είπε.

Η Κάθι Μπέιτς / EPA / DAVID SWANSON

Ολίβια Μουν

Ήταν Μάρτιος του 2024, όταν η ηθοποιός Ολίβια Μουν μοιράστηκε για πρώτη φορά πως εδώ και έναν χρόνο υποβαλλόταν σε θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού, μετά την διάγνωση της το 2023.

«Τον Φεβρουάριο του 2023, σε μια προσπάθεια να είμαι προληπτική για την υγεία μου, έκανα ένα γενετικό τεστ που σας ελέγχει για 90 διαφορετικά γονίδια καρκίνου», έγραψε αρχικά η Μουν. «Ήμουν αρνητική σε όλα αυτά τα γονίδια, συμπεριλαμβανομένου του BRCA (το πιο γνωστό γονίδιο για τον καρκίνου του μαστού). Η αδερφή μου η Σάρα είχε επίσης βγει αρνητική. Τον ίδιο χειμώνα έκανα επίσης την τυπική μου μαστογραφία».

«Δύο μήνες αργότερα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού», συνέχισε. «Τους τελευταίους δέκα μήνες έκανα τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις, τόσες μέρες που πέρασα στο κρεβάτι, δεν μπορώ καν να μετρήσω τα όσα έμαθα για τον καρκίνο, τη θεραπεία του και τις ορμόνες».

Olivia Munn / EPA/KYLE GRILLOT

Λίγο καιρό αφότου μοιράστηκε τη διάγνωσή της με τον κόσμο, η Μουν μίλησε στο People για να μοιραστεί περισσότερα για το ταξίδι της, που περιελάβανε διπλή μαστεκτομή και κατάψυξη των ωαρίων της.

Μάλιστα έδειξε και τις ουλές από την διπλή μαστεκτομή. «Δείχνουν το πόσο σκληρά πάλεψα» θα πει.

Τον Σεπτέμβριο, μοιράστηκε ένα χρονοδιάγραμμα για τον καρκίνο στο Instagram, το οποίο περιλάμβανε μερική υστερεκτομή/ωοθηκεκτομή τον Απρίλιο του 2024 και την έναρξη ορμονικής θεραπείας τον Αύγουστο του 2024.

Λίγο μετά από αυτό, μοιράστηκε ότι αυτή και ο σύζυγός της είχαν καλωσορίσει το δεύτερο παιδί τους, μια κόρη, μέσω παρένθετης κύησης.

«Είχα τόσα βαθιά συναισθήματα που δεν μπορούσα να κυοφορήσω την κόρη μου. 

Όταν πρωτογνώρισα την παρένθετη κύηση, μιλήσαμε μητέρα με μητέρα. Μου έδειξε τόση χάρη και κατανόηση, που ήξερα ότι είχα βρει έναν πραγματικό άγγελο» έγραψε η ίδια.

