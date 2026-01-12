Δήμητρα Αλεξανδράκη για την κατάσχεση ακινήτου της στην Κηφισιά: Μου ζήτησαν συγγνώμη ενώ με ξεφτίλισαν

Ξέσπασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μπροστά στην κάμερα, μιλώντας για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στο παρελθόν, όσον αφορά τον επαγγελματικό της χώρο. Το μοντέλο αναφέρθηκε στην κατάσχεση ακινήτου στην Κηφισιά και στον τρόπο που κάποιοι της συμπεριφέρθηκαν, όσο εκείνη αγωνιούσε για την τύχη της επένδυσής της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε πως έμαθε ξαφνικά για την κατάσχεση ακινήτου της, ενώ όπως υποστηρίζει, ήταν συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της. Πρόκειται για μια επένδυση – ζωής που έκανε στην Κηφισιά και λίγο έλειψε να «τιναχτεί» στον αέρα. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, τονίζει πως μετά τις ημέρες ταραχής που έζησε, της ζήτησαν συγγνώμη.

«Βρίσκω ένα κατάστημα ερείπιο στην Κηφισιά… Το φτιάχνω…17/6/2025 έρχεται ένας κλητήρας στο μαγαζί και προχωράνε σε κατάσχεση ακινήτου, σε πλειστηριασμό, κατάσχεση του εμπορεύματός μου και μου επιβάλλουν να καταβάλλω ενοίκια 3 χρόνων. Τα ενοίκια, τα πλήρωνα κανονικότατα» λέει αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη μπροστά στην κάμερα.

Το μοντέλο συνεχίζει: «Με παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο και μου μιλάει λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι της χώρας, μόνο τη μάνα μου που δεν έβρισε… και μου είπε ότι “θα σας κατασχέσουμε τα πάντα, να καταβάλλετε τα ενοίκια”… Εγώ είμαι σε ένα σοκ και της λέω “Κυρία μου με συγχωρείτε τι μου λέτε; Θα κάνω άρση απορρήτου”».

Η ίδια ανέφερε ότι πήρε τον δικηγόρο της, Αλέξανδρο Λυκούδη, σοκαρισμένη να τη συμβουλέψει. Του εξήγησε ότι δεν έχει κοροϊδέψει κανέναν.

«Εσείς που έχετε κάνει κατάσχεση του ακινήτου, 3 χρόνια, που είστε; Έχω κάνει επένδυση στο μαγαζί, είναι η ζωή μου όλη. Με διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να με βγάλει. Μου ζήτησαν συγγνώμη ενώ με ξεφτίλισαν. Πώς γίνεται να είναι κατασχεμένο τρία χρόνια και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος κάποιος να μου πει κάτι;» ξέσπασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τις σχέσεις της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε.