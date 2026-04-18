Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ο σύντροφός μου δεν γνωρίζει από social media και showbiz, δεν έχει Instagram

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον μεγάλο έρωτα που ζει αυτό το διάστημα, ενάμιση χρόνο μετά το διαζύγιό της.

Το γνωστό μοντέλο ήταν καλεσμένο στην εκπομπή «Cinderella Nights» του OPEN την Παρασκευή (17.04.2026) και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση με τα social media και τη showbiz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το παρόν είναι πολύ όμορφο. Μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια ερωτεύτηκα. Είναι πολύ ωραία. Είχα ξεχάσει πώς είναι. Με έχει τυφλώσει ο έρωτας. Ο έρωτας είναι το πιο όμορφο συναίσθημα, και όταν αυτό είναι και από τις δυο πλευρές, είναι τέλειο. Να αφήνετε τον εαυτό σας. Να σέβεστε τον άλλον», είπε αρχικά.

Παράλληλα για το πώς θέλει τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της, τόνισε: «Θέλω ο άλλον να είναι σωστός και ντόμπρος, όπως είμαι κι εγώ απέναντί του. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω υπομονή, δίνω ευκαιρίες, όπως κι εγώ θέλω να μου δίνουν ευκαιρίες. Θέλω να με σέβεται, να με εκτιμάει. Να έχουμε κάτι όμορφο. Πλέον κοιτάζω λίγο πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Πολλές φορές δεν αντέχω τον ίδιο μου τον εαυτό, πόσω μάλλον να με αντέξει κάποιος άλλος».

Τέλος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε ότι ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με τον χώρο της showbiz.

Ο σύντροφός μου δεν είναι κάποιος άνθρωπος που γνωρίζει από social media, από showbiz, δεν έχει Instagram, δε βρίσκει ενδιαφέρον σε αυτές τις εφαρμογές…», δήλωσε χαρακτηριστικά.