Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το ταξίδι μου στις Μαλδίβες κόστισε συνολικά κάτω από 15.000 ευρώ

Στις εξωτικές Μαλδίβες γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια η Δήμητρα Αλεξανδράκη μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος αποφάσισε να της κάνει δώρο αυτό το ταξίδι και το ζευγάρι πέρασε μαγευτικές στιγμές χαλάρωσης.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βρέθηκε εκεί το Σάββατο (11.07.2026) και είχε μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της. Πρόσφατα, μέσω ενός βίντεο στο Youtube το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι το κόστος για το ταξίδι στις Μαλδίβες αναφέροντας

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«Παιδιά, επειδή με ρωτάτε όλοι πόσο κόστισε αυτό το ταξίδι, θα σας πω ότι συνολικά όλα ήταν κάτω από τις 10.000 ευρώ», είπε αρχικά και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ήταν κάτω από 15.000 ευρώ.

«Υπήρχαν και πιο οικονομικές επιλογές, σε σχέση με αυτή που επιλέξαμε, το Antara, που τα έχει όλα, πέντε διαφορετικά εστιατόρια, international κουζίνα, japanese, ινδική, ιταλική. Θέλαμε να έχουμε τις επιλογές, γιατί σε κάποια άλλα ήταν επίσης περιορισμένο αυτό. Επέλεξα επίσης τη βίλα με το πάνω από τη θάλασσα.

Σαν budget, ειδικά για τις παροχές και για όλα, γιατί ήταν υπερλούξ όλη κατάσταση. Επτά μέρες, το πήγαινε – έλα, φαγητά, είχαμε κλείσει πρωινό και βραδινό. Μου είχε κανονίσει το agency από εδώ, δώρο το underwater για τα γενέθλιά μου. Τους το είχε παζαρέψει και δεν πληρώσαμε, γιατί αυτό είναι Michelin και είσαι μέσα στον ωκεανό και περνάει ο καρχαρίας την ώρα που τρως.

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Συνολικά όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ούτε 15.000 ευρώ δεν βγήκαν. Αεροπορικά, διαμονή, φαγητά, πέρα – δώθε, όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ήταν ένα μέρος που το επιλέξαμε γιατί είχε το εξτρά του. Αλλά υπάρχουν και νησάκια που έχουν τη μισή τιμή», ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Λόγω των γενεθλίων μου, επειδή είχε κανονίσει ολόκληρη υπερπαραγωγή το αγόρι μου. Αλλιώς θα ήταν κάτω από 10.000 ευρώ», πρόσθεσε.