Ιωάννα Τούνη: Πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη

Ακόμα ένα βίντεο δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok με πρόθεση να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου και να χαροποιήσει τους θαυμαστές της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη ανέβασε ένα βίντεο με την υποτιθέμενη προετοιμασία της αν το Netflix της ζητούσε να γυρίσει ντοκιμαντέρ ως η «Νο1 Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας». Έτσι, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται ντυμένη κομψά και φορώντας ένα καπέλο με λογότυπο της εταιρείας της.

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«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», έγραψε η Ιωάννα Τούνη πάνω στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok

Mάλιστα, στη λεζάντα ανέφερε: «Netflix ακούς;».

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στο Instagram την ευχάριστη έκπληξη που της έκανε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Η γνωστή influencer την Τετάρτη (29.07.2026) γύρισε στη Θεσσαλονίκη από το ταξίδι που έκανε με τους φίλους της στη Μύκονο και συνάντησε ξανά τον σύντροφό της.

Την Πέμπτη, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι της ο σύντροφός της τής είχε ετοιμάσει ένα όμορφο δώρο. Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα μπουκέτο με ροζ λουλούδια που αγόρασε για εκείνη ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.