Η Κέλλυ Κελεκίδου παρουσιάζει τη διασκευή του τραγουδιού «Γλύκα γλύκα» και ένα ολοκαίνουργιου music video

Ένα αγαπημένο λαϊκό τραγούδι των τελευταίων χρόνων επιστρέφει πιο φρέσκο, πιο δυναμικό και πιο επίκαιρο από ποτέ. Η Κέλλυ Κελεκίδου, 21 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο «Γλύκα γλύκα», συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό music video που ξεσηκώνει με τον ρυθμό, την ενέργεια και τη σύγχρονη αισθητική του.

Το remake του τραγουδιού «Γλύκα Γλύκα», φέρει την υπογραφή του Χριστόδουλου Σιγανού και του DJ Valentino, οι οποίοι δίνουν νέα πνοή στη διαχρονική επιτυχία, διατηρώντας τον αυθεντικό λαϊκό χαρακτήρα της Κέλλυς Κελεκίδου και εμπλουτίζοντάς τον με έναν σύγχρονο, ανεβαστικό ήχο που υπόσχεται να κερδίσει τόσο το κοινό που αγάπησε το τραγούδι όσο και τη νέα γενιά.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή της Γιώτας Χαλκιάς, της πρώτης ερμηνεύτριας του τραγουδιού, η οποία εμφανίζεται στο music video, χαρίζοντας μια ξεχωριστή και συμβολική στιγμή που ενώνει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του «Γλύκα Γλύκα».

Στο music video, που σκηνοθέτησε ο Danny Ntarlas, η Κέλλυ Κελεκίδου απολαμβάνει τη… «γλύκα» του τραγουδιού μέσα από μια εντυπωσιακή, τεράστια τούρτα, ειδικά δημιουργημένη για την περίσταση από το «Tόλης Sweets», προσθέτοντας μια ευρηματική και άκρως εντυπωσιακή εικόνα στη νέα παραγωγή.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα «Καλά καθούμενα», έναν χώρο που φιλοξένησε ιδανικά το ιδιαίτερο concept του βιντεοκλίπ και συνέβαλε στη δημιουργία μιας ζεστής, γιορτινής ατμόσφαιρας, γεμάτης χρώμα, κέφι και θετική ενέργεια.

Το remix του «Γλύκα γλύκα» κυκλοφορεί από την Panik Platinum και είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube, έτοιμο να ταξιδέψει το κοινό με τον ανανεωμένο του ήχο και να αποδείξει πως οι πραγματικά μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν εποχή – απλώς βρίσκουν νέους τρόπους να μας κερδίζουν ξανά.