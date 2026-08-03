Lifestyle

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέλεξε την Ελλάδα για διακοπές – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram

Οι αποκαλυπτικές πόζες που μοιράστηκε με τους followers της
Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι
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Ακόμα ένα διάσημο πρόσωπο επέλεξε τη χώρα μας για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας το φετινό καλοκαίρι. Ο λόγος για το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Την Κυριακή (02.08.2026) ανέβασε μία σειρά με φωτογραφίες της από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποκαλύπτοντας στους followers της πώς πέρασε τον Ιούλιο. Μάλιστα, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έγραψε στη λεζάντα τον μήνα σε τρεις γλώσσες, ανάμεσά τους και τα ελληνικά.

Μάλιστα, το Greek Reporter είχε αποκαλύψει ότι ένας από τους προορισμούς που επέλεξε το μοντέλο για τις διακοπές της ήταν η Σίφνος, ενώ εκείνη ανέβασε αρκετές πόζες από μία παραλία, αλλά και την Ακρόπολη.

«Julio / Ιούλιος / July», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Επίσης, η 35χρονη καλλονή το φετινό καλοκαίρι έκανε διακοπές και στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η οποία αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμού στη Μεσόγειο, καθώς επιλέγει να επισκέπτεται το νησί ξανά και ξανά.

Σημειώνεται ότι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επισκέφθηκε ξανά την Αθήνα στις αρχές του έτους μαζί με τον Ελληνογάλλο σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μέσα από αναρτήσεις της στα social media, μέσα από τις οποίες μας δείχνει τα μέρη της Αθήνας που επισκέπτεται με τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα το γνωστό μοντέλο ανέβασε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και μια selfie με την ίδια να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της.

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