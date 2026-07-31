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Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρώτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο τους

Η τρυφερή ευχή της μητέρας της ηθοποιού στα ιταλικά
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η μαμά της Αθηνάς Οικονομάκου έκανε την αποκάλυψη της φωτογραφίας από το θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού, προκειμένου να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στον σύζυγο της κόρης της, Μπρούνο Τσερέλα για τα 40α γενέθλιά του.

Έτσι, σήμερα Παρασκευή (31.07.2026) μέσα από τα social media της Αθηνάς Οικονομάκου ήρθε στο φως η φωτογραφία από τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η μητέρα της ηθοποιού δημοσίευσε το πρώτο στιγμιότυπο από τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα κάτω από άκρα μυστικότητα.

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε στα ιταλικά η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερα ζεστή σχέση που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγο της κόρης της.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Ιταλοαργεντινός πρώην μπασκετμπολίστας παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων. Το μυστήριο τελέστηκε σε ιδιαίτερα κλειστό οικογενειακό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να προστατεύσει αυτή την τόσο προσωπική στιγμή του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα μετέφεραν τη γιορτή στην Πάρο, με ένα τριήμερο pre-wedding party.

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