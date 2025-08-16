Δήμητρα Παπαδήμα: «Τον νταντεύω τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, στον έρωτα τρέλανα πολλούς ανθρώπους»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Δήμητρα Παπαδήμα και αναφέρθηκε στον άντρα της ζωής της, που δεν είναι άλλος από τον σύζυγό της, Γιάννη Μποσταντζόγλου.

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε στην εφημερίδα On Time και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου και αναφέρθηκε στα όσα ξεχώρισε στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι εκείνος – σε αντίθεση με άλλους – δεν παρίστανε τον σκληρό αλλά το παιδί, γεγονός που αρέσει πολύ στη Δήμητρα Παπαδήμα.

«Τον νταντεύω τον Γιάννη. Παριστάνει το παιδί. Ενώ οι άλλοι (σ.σ άντρες που πέρασαν από τη ζωή της) παρίσταναν τους άντρες με υφάκι. Στον Γιάννη είμαι και μάνα. Θυμάμαι και όταν η Θαλασσινή άρχισε να περπατάει και πήγα στον γυναικολόγο μου, με το που την είδε, μου είπε “είσαι γεννημένη μάνα”. Και είχε δίκιο. Εγώ δεν το είχα καταλάβει», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας.

«Στον έρωτα ήμουν ακραία. Τρέλανα πολλούς ανθρώπους. Κάποιους τους αρρώστησα, μου κρατάνε μούτρα ακόμα, δεν μου μιλάνε. Πολύ κουτό αυτό. Δεν με έχει ρίξει κανείς στα… πατώματα», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια η Δήμητρα Παπαδήμα στην ίδια συνέντευξη.