Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί»

Άκρως αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον Γιώργο Λιάγκα καθώς βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16.09.2025) καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό». Το γνωστό μοντέλο μίλησε για τον γιο του, Πάρη και είπε την δική του πλευρά για την σχέση του με την Ιωάννα Τούνη αλλά και τον χωρισμό τους.

Μάλιστα σχολίασε διπλωματικά τα όσα όσα είχε πει η Ιωάννα Τούνη για εκείνον, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στην οποία είχε αναλύσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε μαζί του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στις νέες δηλώσεις του, φάνηκε να προσπαθεί να προστατεύσει τον γιος τους και δήλωσε πως ένας άνθρωπος φαίνεται μετά τον χωρισμό.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν αυτός με την πρώην σύντροφό του ήθελαν να κρατήσουν το παιδί, απάντησε:

«Αυτή τη συζήτηση δε θα ήθελα να την κάνω. Δε θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει “α, δεν ήθελε γιατί κάτι έγινε”. Θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να μην τα συζητήσω γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου. Δε θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο η Ιωάννα Τούνη να έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε πως ήδη το έχει κάνει.

«Όχι, έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς» σημείωσε το μοντέλο.

Όταν ερωτήθηκε αν τον πείραξε που η influencer αποκάλυψε πως θα έπρεπε να έχει χωρίσει πολύ νωρίτερα, ο ίδιος είπε πως είναι δικαίωμα του καθενός να λέει την αλήθειά του.

«Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για την Ιωάννα, να λέει την αλήθεια της. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δε μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό» ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.