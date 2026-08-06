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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου στην Κύθνο – Το χιουμοριστικό σχόλιό του από το πρώτο τραπέζι

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολούθησε από το πρώτο τραπέζι την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στην Κύθνο και μοιράστηκε βίντεο από τη βραδιά
Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου
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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε ακόμη μία φορά στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, παρακολουθώντας την εμφάνισή της στην Κύθνο και μοιραζόμενος στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους ακολούθους του στο Instagram.

Μέσα από τα Instagram Stories του, ο παρουσιαστής κατέγραψε την τραγουδίστρια την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με το γνώριμο χιούμορ του τη θέση που είχε επιλέξει για να απολαύσει το πρόγραμμα.

«Πόσο πιο πάνω απ’ την πίστα το θες!», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, δείχνοντας πως βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τη σκηνή.

Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε με ένα λαμπερό χρυσό σύνολο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, ενώ το κοινό διασκέδασε μέχρι αργά με τις επιτυχίες της.

Λουλούδια, δυνατή μουσική και έντονος παλμός συνέθεσαν το σκηνικό της βραδιάς, με την τραγουδίστρια να χαρίζει ακόμη μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του live, τραγουδώντας μαζί με τις επιτυχίες της και καταγράφοντας στιγμιότυπα με το κινητό του.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που δίνει το «παρών» σε εμφάνισή της.

Οι κοινές τους εμφανίσεις και η στήριξη που της δείχνει έχουν σχολιαστεί αρκετές φορές στα social media, με τους δύο να απασχολούν συχνά τους διαδικτυακούς τους φίλους.

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