Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τρομερό πράγμα ο σεισμός, να είσαι μόνος σου με τον μικρό και μην ξέρεις τι να κάνεις, έμεινα ξάγρυπνος»

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (09.09.2025) την Εύβοια έγινε αισθητός σε πολλά μέρη της Ελλάδας και «κούνησε» δυνατά όλες τις περιοχές της Αττικής. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που ζει στην Αθήνα και μάλιστα βρίσκεται στο διαμέρισμά του μόνος του μαζί με τον γιο του, Πάρη, μίλησε για τις δύσκολες ώρες που βίωσε.

Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram το πρωί της Τρίτης και αποκάλυψε ότι κοιμήθηκε ελάχιστα διότι εξαιτίας του χτυπήματος του Εγκέλαδου δεν κατάφερε να ηρεμίσει λεπτό. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανησυχούσε για τον γιο του Πάρη και κοιμήθηκε πολλές ώρες μετά τον σεισμό για να τον προσέχει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελείωσα δύο δουλειές… Φάτσα που δεν έχει κοιμηθεί, κοιτάξτε πώς είναι τα μάτια μου… Τρομερό πράγμα ο σεισμός, να είσαι μόνος σου με τον μικρό και μην ξέρεις τι να κάνεις. Έμεινα ξάγρυπνος μέχρι τις 05.00 για να μη γίνει κάτι και ο μικρός ζωάρα», είπε φανερά καταβεβλημένος στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

«Καλά πήγε χθες το βράδυ μέχρι 04.30 ώρα ξύπνιος και εννοείται στις 07.00 στο πόδι ο Πάρης με νεύρα και να σου κάνουν και πλάκα», έγραψε ως λεζάντα στην ίδια ανάρτηση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο καθηγητής Παπαζάχος, μιλώντας για τον σεισμό της Εύβοιας, τόνισε ότι «δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, οι ανθρώπινες κατασκευές σκοτώνουν».

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε μερικές τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του, υπογραμμίζοντας ότι οι δυο τους έγιναν μαζί νονοί ενός μωρού.

«Μικρός αλλά υπεύθυνος… Σήμερα με τον μπαμπά βαφτίσαμε τη Νεφέλη Μαρία και τώρα δικαιούμαι έναν υπνάκο στην πιο ασφαλή αγκαλιά», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ως λεζάντα στην ανάρτησή του και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τη βάφτιση μαζί με τον γιο του, Πάρη.

View this post on Instagram A post shared by Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

«Γάμος και βαφτίσια μαζί. Παντρέψαμε τον Σπύρο και βαφτίσαμε την κόρη του. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά. Σκέφτηκα σοφά και πήγα με ταξί γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπια δύο ποτά και βγήκα off. Έτσι κατάλαβα ότι πέρα από τα δύο ποτά με χαλάνε, αλλά και το ξενύχτι, δεν μπορώ να συνέλθω. Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω.

Πάντως, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να πας καλεσμένος. Όλα τα άλλα…», είχε αναφέρει σε άλλη ανάρτηση για τα μυστήρια που έδωσε το «παρών».