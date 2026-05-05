Met Gala 2026: Το supermodel Ανόκ Γιάι μαγνήτισε τα βλέμματα ως Μαύρη Παναγία – Το ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Το διεθνές σούπερ μόντελ Ανόκ Γιάι τράβηξε τα φλας στο Met Gala 2026, με look εμπνευσμένο από τη Μαύρη Παναγία, στέλνοντας συμβολικό μήνυμα μέσα από το θέμα της διοργάνωσης.

Η Γιάι τράβηξε όλα τα βλέμματα στη φετινή διοργάνωση το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου 2026 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Balenciaga, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Πιερπάολο Πικιόλι. Πιο συγκεκριμένα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο φόρεμα με μακριά ουρά, γάντια και κουκούλα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της με αστραφτερό κολιέ και σκουλαρίκια και ψεύτικα δάκρυα στο μακιγιάζ της.

Η 28χρονη είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι επιθυμούσε η εμφάνισή της να παραπέμπει σε «γλυπτό», στο πλαίσιο του φετινού θέματος «Fashion Is Art», επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα που να ξεπερνά την παραδοσιακή λογική του κόκκινου χαλιού.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν άκουσα το θέμα του Met Gala 2026 ήταν ότι πρέπει να είμαι άγαλμα» ανέφερε η ίδια. Στη συνέχεια, σχολίασε για τη συνεργασία της με τον σχεδιαστή και τη δημιουργική διαδικασία: «Όταν βγαίνω στο κόκκινο χαλί, δεν θέλω να μοιάζω με άνθρωπο. Θέλω να μοιάζω με ένα άγαλμα που περπατά, γι’ αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω προσθετικά για τα μαλλιά».



Η Ανόκ Γιάι σημείωσε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου λουκ είχε και συμβολικό χαρακτήρα: «Στο περιβάλλον, στο οποίο ζούμε τώρα, χρειαζόμαστε ελπίδα. Νιώθω ότι το να εμφανιστώ ως Μαύρη Παναγία σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ο Τραμπ, θα στείλει αυτό το μήνυμα».

Παρά τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, το μοντέλο παραδέχτηκε ότι η διαδικασία της προετοιμασίας ήταν ιδιαίτερα αγχωτική, καθώς το Met Gala παραμένει για την ίδια ένα απαιτητικό γεγονός.

Η Ανόκ Γιάι είναι διεθνές σούπερ μόντελ με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης παγκόσμιας μόδας. Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1997 στο Κάιρο της Αιγύπτου και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία με την οικογένειά της στις ΗΠΑ.

Η διεθνής της αναγνώριση ήρθε γρήγορα, με σημαντικό ορόσημο το γεγονός ότι έγινε η δεύτερη μαύρη γυναίκα στην ιστορία που άνοιξε επίδειξη του οίκου Prada, μετά τη Ναόμι Κάμπελ. Από τότε έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας όπως Versace, Chanel και Louis Vuitton, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε εξώφυλλα μεγάλων διεθνών εκδόσεων της Vogue και άλλων περιοδικών.