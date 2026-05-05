Met Gala: Η Κένταλ Τζένερ ως Νίκη της Σαμοθράκης και η Κάιλι Τζένερ ως Αφροδίτη της Μήλου

Η αρχαιοελληνική γλυπτική είχε την τιμητική της στο φετινό Met Gala με κάποιες celebrity να παραπέμπουν εκεί με τα looks τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αδερφές Τζένερ αφού η Κένταλ εμφανίστηκε ως η Νίκη της Σαμοθράκης και η Κάιλι με ρούχο που φαίνεται να ήταν εμπνευσμένο από την Αφροδίτη της Μήλου.

Κένταλ και Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπου φιλοξενήθηκε το Met Gala με φορέματα που είχαν λευκούς και nude τόνους, παραπέμποντας σε εικόνες που συνδέονται με την αρχαιοελληνική αισθητική.

Σημειώνεται, ότι το φετινό Met Gala είχε θέμα «Fashion Is Art», στο πλαίσιο της έκθεσης «Costume Art».

Αρχικά η Κένταλ Τζένερ περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μία δημιουργία Zac Posen για το Gap Studio. Το φόρεμα είχε μία μακριά ουρά, ασύμμετρη κίνηση στο μπούστο και τις πτυχώσεις που αγκάλιαζαν το σώμα της, κάτι που θύμιζε στη Νίκη της Σαμοθράκης, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυπτά της ελληνιστικής περιόδου.

Ο ίδιος ο σχεδιαστής του φορέματος σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσίευσε εικόνες της Κένταλ Τζένερ, γράφοντας: «Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Κένταλ Τζένερ ενσαρκώνει τη χάρη, την κίνηση και τη θηλυκότητα με κατά παραγγελία δημιουργία Gap Studio».

Σε παρόμοιο ύφος κινήθηκε και η Κάιλι Τζένερ, με δημιουργία Schiaparelli υψηλής ραπτικής. Το δικό της φόρεμα αποτελούνταν από κορσέ στο χρώμα του δέρματος, κεντημένη ντραπέ φούστα και πολυτελείς λεπτομέρειες που έδιναν στο look μια αίσθηση ανάμεσα στο αρχαίο άγαλμα και τη σουρεαλιστική couture.

Η Κάιλι κινήθηκε έτσι κοντά σε μια αισθητική που θυμίζει την Αφροδίτη της Μήλου, αν και η πρόθεσή της να φορέσει κάτι που παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Η δημιουργία Schiaparelli ξεχώρισε για τον όγκο στο κάτω μέρος του ρούχου. Μόνο για το κέντημα χρειάστηκαν 11.000 ώρες εργασίας, ενώ το φόρεμα περιλάμβανε 10.000 μπαρόκ μαργαριτάρια και 7.000 ζωγραφισμένα μαργαριταρένια λέπια ψαριού. Η φούστα ήταν διακοσμημένη με πέρλες και απλικέ λεπτομέρειες.

Οι αδερφές Τζένερ δεν ήταν οι μόνες που θέλησαν να τιμήσουν την Αρχαία Ελλάδα, αφού και η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ, η οποία, θα παίξει τον ρόλο της Πηνελόπης στην επερχόμενη ταινία «Οδύσσεια» ακολούθησε μία παρόμοια προσέγγιση στο θέμα.

Φόρεσε ένα ασπρόμαυρο φόρεμα Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough. Στο μπροστινό μέρος του ρούχου απεικονιζόταν ένα χέρι που απλώνεται προς ένα περιστέρι, ενώ στο πίσω μέρος δέσποζε μια σύνθεση με τη «Θεά της Ειρήνης».