Η 14χρονη κόρη της Μπιγιονσέ, Μπλου Άιβι, έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala 2026

Το Met Gala πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026) στη Νέα Υόρκη και οι εμφανίσεις των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένες στο θέμα «η μόδα ως τέχνη» εντυπωσίασαν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθηκαν ήταν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z μαζί με την κόρη τους Μπλου Άιβι, που έκλεψε τα φώτα από τους διάσημους γονείς της.

Η 14χρονη Μπλου Άιβι – κόρη της Μπιγιονσέ και του Zay Z – φόρεσε μία στράπλες δημιουργία του οίκου Balenciaga, με φουσκωτό τελείωμα και κορσέ, την οποία συνδύασε με ένα bomber jacket στο ίδιο ύφος. Ολοκλήρωσε το λουκ της στο Met Gala με ασημένιες γόβες, κολιέ στον λαιμό και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε καλεσμένος στο Met Gala πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να μπορεί να παρευρεθεί. Παρόλα αυτά, είχαν διευκρινίσει πως θα γίνονται εξαιρέσεις σε όσους είναι ανήλικοι αλλά θα συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Εκτός από την Μπλου Άιβι που πήγε με τους διάσημους γονείς της, και η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ πήγε στο γκαλά μαζί με τη μητέρα της Νικόλ Κίντμαν που ήταν φωτιά στα κόκκινα.