Lifestyle

Η 14χρονη κόρη της Μπιγιονσέ, Μπλου Άιβι, έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala 2026

Έκλεψε τα φώτα από τους διάσημους γονείς της
Blue Ivy
H Blue Ivy στο Met Gala / REUTERS / Daniel Cole
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Το Met Gala πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026) στη Νέα Υόρκη και οι εμφανίσεις των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένες στο θέμα «η μόδα ως τέχνη» εντυπωσίασαν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθηκαν ήταν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z μαζί με την κόρη τους Μπλου Άιβι, που έκλεψε τα φώτα από τους διάσημους γονείς της.

Η 14χρονη Μπλου Άιβι – κόρη της Μπιγιονσέ και του Zay Z – φόρεσε μία στράπλες δημιουργία του οίκου Balenciaga, με φουσκωτό τελείωμα και κορσέ, την οποία συνδύασε με ένα bomber jacket στο ίδιο ύφος. Ολοκλήρωσε το λουκ της στο Met Gala με ασημένιες γόβες, κολιέ στον λαιμό και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Blue Ivy, Beyonce
H Blue Ivy με την μητέρα της Beyonce / REUTERS / Brendan Mcdermid
Blue Ivy
Η 14χρονη Blue Ivy στο Met Gala 2026 / REUTERS / Daniel Cole
Blue Ivy, Jay-Z
Η Blue Ivy με τον πατέρα της Jay Z / REUTERS / Daniel Cole
Blue Ivy
Η Blue Ivy / REUTERS / Daniel Cole
Blue Ivy
H Blue Ivy στο Met Gala / REUTERS / Daniel Cole

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε καλεσμένος στο Met Gala πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να μπορεί να παρευρεθεί. Παρόλα αυτά, είχαν διευκρινίσει πως θα γίνονται εξαιρέσεις σε όσους είναι ανήλικοι αλλά θα συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Εκτός από την Μπλου Άιβι που πήγε με τους διάσημους γονείς της, και η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ πήγε στο γκαλά μαζί με τη μητέρα της Νικόλ Κίντμαν που ήταν φωτιά στα κόκκινα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
95
77
63
60
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo