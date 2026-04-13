Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Προτιμώ να επικοινωνώ μέσα από τη δουλειά μου, όχι μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες

Στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής και στους λόγους για τους οποίους την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε και στα γυρίσματα της σειράς «Άγιος Έρωτας», ενώ δήλωσε έτοιμος για νέες προκλήσεις στα επαγγελματικά του.

Αποφεύγετε πάντα να μιλάτε για την προσωπική σας ζωή. Γιατί;

Δεν είναι κάτι που αποφεύγω από φόβο ή μυστικοπάθεια. Απλώς δεν το έχω ανάγκη. Η δουλειά μου και ο τρόπος που στέκομαι απέναντι στο θέατρο και στον χώρο του θεάματος φτάνουν και περισσεύουν. Αυτό πιστεύω ότι έχει αποδειχτεί.

Προτιμώ να επικοινωνώ με τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου και όχι μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες, που δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό.

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας;

Για αρχή, ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τα γυρίσματα του “Άγιο έρωτα” με την ίδια φλόγα, το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι που είχα από την πρώτη μέρα.

Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρει να συνεχίσω να συμμετέχω σε δουλειές που με εκφράζουν και με εξελίσσουν, χωρίς εκπτώσεις σε όσα θεωρώ σημαντικά, και να ανακαλύπτω νέες προκλήσεις, που με κάνουν να νιώθω ζωντανός.