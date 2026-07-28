Η Ιωάννα Τούνη πήγε για μία μέρα στην Πάρο – Η εντυπωσιακή βουτιά από σκάφος

Μακράς διαρκείας είναι το φετινό καλοκαίρι για την Ιωάννα Τούνη, η οποία έχει απολαύσει ήδη πολλές εξορμήσεις εντός και εκτός συνόρων.

Αυτές τις ημέρες η γνωστή influencer είναι στη Μύκονο από όπου αποφάσισε να πάει με την παρέα της για μόλις μία ημέρα στην Πάρο. Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στο Instagram στιγμές της από την εξόρμησή της εκεί και μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο, στο οποίο έκανε μία εντυπωσιακή βουτιά από σκάφος.

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Η ανάρτηση έγινε στα stories της το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026). Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη φοράει ένα μαύρο μπικίνι και πηδάει ανάποδα στη θάλασσα από τη «μύτη» του σκάφους.

Παράλληλα ανέβασε και μία φωτογραφία με την εντυπωσιακή βουτιά και δήλωσε: «Eίμαι happy στη θάλασσα».

Η φωτογραφία που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη

Στη συνέχεια η Ιωάννα Τούνη ενημέρωσε τους followers της ότι μερικές ώρες αργότερα επέστρεψε με τους φίλους της στη Μύκονο, όπου είναι η βάση τους και ετοιμάζονταν να πάνε για ύπνο.

«Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με τη Bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία», δήλωνε η Ιωάννα Τούνη μία ημέρα νωρίτερα, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο TikTok.