Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε βραδινή βόλτα στην Πάρο με την τριών μηνών κόρη της: «Παντού μαζί»

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και το ζευγάρι πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας, κρατώντας στην αγκαλιά τους την τριών μηνών κορούλα τους.

Αυτό το διάστημα το αγαπημένο ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κάνουν διακοπές ως γονείς.

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Το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026) η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από μία βραδινή βόλτα που έκανε με την κορούλα της στην πόλη της Πάρου.

Μάλιστα, σε μία από αυτές κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της και δηλώνει: «Παντού μαζί».

Η φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου με το μωράκι της

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε μία τρυφερή πόζα με την κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται στην Αντίπαρο.

Παράλληλα η Κατερίνα Καινούργιου μέσα στο Σαββατοκύριακο μοιράστηκε μία selfie πόζα, αποκαλύπτοντας ότι απολάμβανε στιγμές χαλάρωσε σε μία ξαπλώστρα.