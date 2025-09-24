Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει πίστη, πρώτα πιστεύω και μετά βλέπω το όποιο θαύμα

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» και μίλησε για την καριέρα και τη φιλοσοφία της ζωής του. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος Έρωτας» αναφέρθηκε στον τρόπο που πιστεύει και στο πόσο τον έχει βοηθήσει αυτό, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι κι αν κάνω πρέπει να το πιστέψω και κατά έναν τρόπο ερωτεύομαι τη δουλειά μου. Συνήθως, η φιλοσοφία μου είναι ότι τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει πίστη – πρώτα πιστεύω και μετά βλέπω το όποιο θαύμα. Δεν περιμένω να δω κάτι για να πιστέψω» είπε αρχικά ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ξεκίνησα να κάνω τον Άγιο Έρωτα το πίστεψα πάρα πολύ, ήθελα να φτιάξω κάτι ξεχωριστό, κάτι που να αφορά το 2024-25, να έχει κάτι να πει στον κόσμο και νομίζω ότι έπιασε, γιατί είναι πολλά τα θέματα που διακυβεύεται», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Την πρώτη φορά που με πήραν τηλέφωνο είπα για ποιο λόγο να το κάνω αυτό, αλλά μετά όταν διάβασα το σενάριο σκέφτηκα ότι εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον υπάρχει. Έκανα κάτι που ήθελα να δοκιμάσω. Δεν έπαιζα τον ιερέα στο κάστινγκ, αλλά έναν άνθρωπο που φέρει τον δαίμονα μέσα του και θέλει να το κρύψει».