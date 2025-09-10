Δημήτρης Κόκοτας: «Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά» λέει η Σάντρα Βουτσά για την υγεία του τραγουδιστή

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει μία μεγάλη μάχη στο νοσοκομείο, ύστερα από το οξύ έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024 στις πρόβες του «Just the 2 of us» και η υγεία του παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή βελτίωση, όπως επανέλαβε η Σάντρα Βουτσά.

Ο Δημήτρης Κόκοτας όλο αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας συνέχεια δίπλα του τη σύζυγό του, Κατερίνα, και την κόρη τους, καθώς και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα, όπως η καλή του φίλη, Σάντρα Βουτσά, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο και να πάει σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης;

Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά.

Η κόρη του τον επισκέπτεται;

Δεν επιτρέπεται λόγω μικροβίων να τον επισκεφθεί. Τον βλέπει σε βιντεοκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς είναι η οικογένεια του Δημήτρη τόσο καιρό μετά;

Στα καλύτερα τους δεν είναι, αλλά δεν χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του.

Όλα αυτά που γράφτηκαν περί μεταμοσχεύσεων για εκείνον πώς τα διαχειρίζεται η οικογένεια;

Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα. Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα.