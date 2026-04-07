Δημήτρης Κόκοτας: «Είναι ίδια η κατάστασή του», λέει η αδελφή του

Εδώ και δύο χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά καθώς τον Μάρτιο του 2024 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή, Έλλη Κόκκοτα, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ο Δημήτρης Κόκοτας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και η σύζυγός του, Κατερίνα, στέκεται συνεχώς δίπλα του.

«Ο Δημήτρης κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα», είπε η Έλλη Κόκοτα.

«Του λέω “εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά”. Δεν μπορώ να σας πω (σ.σ. αν αντιδράει), συγγνώμη. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν.

Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους», δήλωσε ακόμα η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.