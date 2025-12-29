Δημήτρης Παπανώτας για Μαίρη Συνατσάκη: Ευτυχώς την γιαούρτωσε, για να μη μπαίνει στον κόπο κανένας άλλος

Ο Δημήτρης Παπανώτας φρόντισε να δείξει και να εκδηλώσει την έντονη ενόχλησή του για τη Μαίρη Συνατσάκη, με αφορμή την αναφορά της influencer στον παρουσιαστή της εκπομπής «Happy Day», σε vidcast του Fipster.

«Ενώ δεν έχω καμία διάθεση να με συμπαθούν όλοι καθόλου, αλλά πραγματικά αυτό που είχε γίνει με την Ζήνα Κουτσελίνη μου είχε κάτσει στο λαιμό… Είναι αδιανόητο ότι υπάρχει μέχρι και σήμερα ο τίτλος “Η Μαίρη Συνατσάκη έχει βρίσει το παιδί μου”. Μου σπάει τα νεύρα άπειρα. Και ο Δημήτρης Παπανώτας είναι αρκετά εμμονικούλης απέναντι μου και έχει πει πράγματα… Σίγουρα με έχει αδικήσει» ανέφερε στη συνέντευξη η influencer.

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Δημήτρης Παπανώτας επισήμανε χαρακτηριστικά στην υπόλοιπη παρέα της Σταματίνας Τσιμτσιλή πως «ευτυχώς την γιαούρτωσε, τουλάχιστον, για να μην μπαίνει στον κόπο κανένας άλλος! Τούρτα ήταν ή γιαούρτι; Αυγά και ντομάτες».

«Λοιπόν, άκου Μαίρη. Όταν μιλάς για ενσυναίσθηση, πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου, που δεν είναι και όμορφο και δεν σ’ αντέχω. Τώρα, που δεν μίλησε για ενσυναίσθηση, δεν… Κατ’ αρχήν τι ενσυναίσθηση έχεις όταν έχεις κράξει τη μισή showbiz σε ένα λεπτό;» ανέφερε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Παν μέτρον άριστον. Και η πολλή κοινωνική ευαισθησία καταλήγει άλλη εμμονή. Ο “εμμονικούλης” είμαι εγώ αλλά αυτή έχει την εμμονή!

Δεν ξέρω τι εννοεί, εμμονή όμως σημαίνει ότι κοιμάμαι και ξυπνάω και σκέφτομαι τη Συνατσάκη» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

«Όταν λες μούφες και όταν βγαίνεις δημόσια και λες κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή δεν είναι ακριβώς έτσι, τότε; Αγάπη μου άκου, όταν λες για μία έρευνα, που μπορεί να έχει γίνει και πριν 30 χρόνια, αλλά το προσπερνάμε αυτό, και τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβώς αυτά που λες εσύ δημόσια αλλά είναι κάτι άλλο…» είπε με τη σειρά του σε έντονο ύφος ο Κώστας Φραγκολιάς.