Δημήτρης Παπανώτας: Ίσως με δείτε στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα μπας και με θυμηθεί ότι υπάρχω

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno παραχώρησε ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος απάντησε για την τηλεόραση, την πολιτική κλπ…

«Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι. Ελπίζω οι επιλογές των διευθυντών να είναι πιο σοβαρές», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Θα κάνει λάθος κάποιος σταθμός αν δώσει βήμα στη Μπέττυ Μαγγίρα, που δηλώνει δημόσια ποιον σέβεται και ποιον όχι. Μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα ο σταθμός. Στο Real View δεν βλέπω σκεπτόμενους ανθρώπους.

Δυσαρεστήθηκα που δεν έλαβα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ίσως με δείτε στην παρουσίαση, μπας και με θυμηθεί, ότι υπάρχω. Αν ο Στέφανος Κασσελάκης άκουγε τις συμβουλές του Τάιλερ, θα είχε πολύ καλύτερη πορεία».

Υπενθυμίζεται πως στο δελτίο τύπου των εκδόσεων Gutenberg αναφέρεται ακόμη ότι η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5 στο κέντρο της Αθήνας.