Στάθης Μαντζώρος: «Έχει συνέλθει 13 μήνες μετά το βαρύ εγκεφαλικό, αναγνωρίζει, κινεί χέρια», είπε ο Μιχάλης Αεράκης

Τον Αύγουστο του 2025 έγινε γνωστός ότι ο δημοφιλής ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος δίνει μια μεγάλη μάχη, καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από έναν χρόνο. Ο Μιχάλης Αεράκης είναι από τους συναδέλφους του που τον στηρίζει από την πρώτη στιγμή.

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται εδώ και πολλούς μήνες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ αρχικά ήταν διασωληνωμένος, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει «ξυπνήσει» και συνεχίζει να δίνει την προσωπική του μάχη, έχοντας στο πλάι του την οικογένειά του και τους φίλους. Ο Μιχάλης Αεράκης, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» αποκάλυψε όλες τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

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«Τα νέα, είναι ευχάριστα από ό,τι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα. Κινεί τα χέρια του, (σ.σ. δείχνει), τα συναισθήματά του. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Με την ευκαιρία αυτή και ευχαριστώ για άλλη μία φορά τον Γιώργο τον Λιάγκα, που έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας βέβαια και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα και όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε ο Μιχάλης Αεράκης και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (24.09.2026).

«Πριν τέσσερις μήνες που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω στο δωμάτιο μέσα. Δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως είπα δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα και τον είδα. Ούτε κατάλαβε αυτός. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σίγουρα. Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του που λατρεύει», δήλωσε ακόμα ο Μιχάλης Αεράκης για τον Στάθη Μαντζώρο.

Όσο για το τι θα ήθελε να πει στον Στάθη Μαντζώρο, ο Μιχάλης Αεράκης σημείωσε: «Να σχεδιάσουμε το αύριο. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξεγράφει που λέμε».