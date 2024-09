Δημήτρης Πουλικάκος: «Έκανα έξι μήνες φυλακή για τη δήθεν δολοφονία της πρώην συζύγου μου»

«Έχω ωραίους τίτλους μαζεμένους. “Στο σκαμνί για φόνο ο Πουλικάκος” με τεράστια γράμματα», είπε ο τραγουδιστής Δημήτρης Πουλικάκος.

Ο γνωστός rock τραγουδιστής και συνθέτης Δημήτρης Πουλικάκος, μίλησε για τη ζωή, την τέχνη και τις ψευδείς κατηγορίες που είχε αντιμετωπίσει για τη δήθεν δολοφονία της πρώην συζύγου του σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη RealLife.

«Με τον Χατζιδάκι δεν κάναμε κολλητή παρέα αλλά τον ήξερα και με ήξερε. Είχαμε καλή σχέση και είχα δουλέψει και στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Είχα κάνει τότε έξι μήνες φυλακή προφυλακισμένος για τη δήθεν δολοφονία της πρώην συζύγου μου. Άλλη ιστορία για αγρίους», εξιστόρησε ο Δημήτρης Πουλικάκος.

«Είχε η “Βραδινή” τίτλο: “Από τον Κορυδαλλό κατευθείαν στο Τρίτο”.

Γιατί να κινηθώ νομικά εναντίον τους; Δέκα χρόνια δεν μου έφταναν που με διέσυραν; Είχα λεφτά να πληρώνω δικηγόρους; Με έγραφαν αυτοί, τους έγραφα κι εγώ. Έχω ωραίους τίτλους μαζεμένους. “Στο σκαμνί για φόνο ο Πουλικάκος” με τεράστια γράμματα.

Η “Ελεύθερη Ώρα” είχε κυκλοφορήσει για πάρτη μου. Τα δύο πρώτα φύλλα μόνο για μένα έλεγαν. Τι έχουν δει τα ματάκια μου, είμαι και 82 ετών», περιγράφει ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

«Με τον χρόνο δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, so far so good, που λέμε και στο χωριό μου. Έχουμε κάποια προβληματάκια αλλά εντάξει, γκρινιάζουμε αλλά δεν παραπονιόμαστε», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Δημήτρης Πουλικάκος.