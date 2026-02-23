Δημήτρης Σαμόλης: Πάθαινα κρίσεις πανικού στα δικαστήρια της Ευελπίδων

«Δούλεψα τέσσερις μήνες ως δικηγόρος, δεν άντεξα καθόλου», δήλωσε ο Δημήτρης Σαμόλης σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026). Ο Δημήτρης Σαμόλης μίλησε, μεταξύ άλλων και για το πώς παράτησε τη Νομική για το θέατρο.

«Έχω σπουδάσει νομική, δούλεψα τέσσερις μήνες ως δικηγόρος. Δεν έδωσα σημασία και νομίζω ότι ούτε και η νομική… έδωσε σημασία», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σαμόλης.

Ο Δημήτρης Σαμόλης είπε στη συνέχεια: «Δεν άντεξα καθόλου, είναι μια πολύ πικρή ιστορία! Πάθαινα κρίσεις πανικού στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Όχι, δεν έμπαινα σε δίκες, απλά έκανα τις διαδικασίες, αγωγές, παράβολα…

Κι εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φανταζόμουν ότι θα περάσει έτσι η ζωή μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ίδρωναν τα χέρια μου, έχανα τα λόγια μου, δεν μπορούσα να μιλήσω. Κι εκεί τελείωσαν όλα!».