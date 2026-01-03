Δημήτρης Σταρόβας για την οικονομική στήριξη φίλων του: Ήμουν άνεργος με υποχρεώσεις που έτρεχαν

Ο Δημήτρης Σταρόβας προσπαθεί να επανέλθει πλήρως μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, το πρωινό του Σαββάτου (03-01-2026), στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μίλησε για τη στήριξη της συντρόφου αλλά και ορισμένων φίλων του, στο πιο δύσκολο κεφάλαιο της ζωής του.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας, ήταν άνεργος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι υποχρεώσεις έτρεχαν. Ήταν εκεί όμως για εκείνον ορισμένοι καλοί φίλοι που τον στήριξαν ψυχολογικά και οικονομικά. Κάτι που δεν ξεχνάει ο καλλιτέχνης. Μέσα στο 2026 εύχεται να αφήσει οριστικά πίσω, όλα εκείνα που τον ταλαιπώρησαν από το 2024.

Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε αρχικά πως «στην αρχή είχα ενδοιασμούς, αναστολές, για να βρεθώ στην παράσταση “Εκείνος και εκείνος” γιατί δεν μπορούσα, όπως ακόμα δεν μπορώ, να παίξω γενικά και θέατρο και μουσική όπως θα ήθελα. Δεν κρύβω ότι στην πρώτη πρόβα είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα, “βρες κάποιον άλλο”. Απογοητεύτηκα».

«Μετά το ισχαιμικό επεισόδιο, η πρώτη φορά που βγήκα στη σκηνή ήταν με τους “Άγαμους Θύτες”. Εννοείται πως τώρα αυτό μου δίνει χαρά γιατί είναι ένα φοβερό μπουστάρισμα. Έχει βρει, μάλιστα, ο Αλέξανδρος Ρήγας ένα ευφυέστατο τρικ που προσαρμόστηκε το πρόβλημα».

«Μετά από όλη αυτή την περιπέτεια βλέπω εντελώς διαφορετικά τη ζωή. Γιατί, πέρα από εγωιστές, είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι επειδή τα έχουμε ως δεδομένα κάποια πράγματα και ξεχνάμε την αξία τους».

«Η σύντροφος μου παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Από τη μία είναι η Άννα και από την άλλη είναι όλοι οι άλλοι. Αυτό που λέμε το κλισέ “βράχος”, ισχύει, με στήριξε πολύ» πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Σταρόβας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

«Όλοι, μα όλοι, οι φίλοι ήταν δίπλα μου και τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και ψυχικά και οικονομικά, γιατί επί ενάμιση χρόνο ήμουν άνεργος με υποχρεώσεις που έτρεχαν επειδή δεν είμαι και τόσο της οργάνωσης» είπε καταληκτικά ο καλλιτέχνης.

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.