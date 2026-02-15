Δήμος Αναστασιάδης: Πάρτι – έκπληξη για τα γενέθλιά του – Οι πόζες στην αγκαλιά της Τζένης Θεωνά

Τα γενέθλιά του είχε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ο Δήμος Αναστασιάδης και τα αγαπημένα του πρόσωπα οργάνωσαν για εκείνον και τη Τζένη Θεωνά ένα πάρτι – έκπληξη.

Την αποκάλυψη έκανε η γνωστή ηθοποιός, η οποία το Σάββατο (14.02.2026) μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την όμορφη βραδιά που οργάνωσαν οι φίλοι τους για τον Δήμο Αναστασιάδη. Ο σύζυγός της Τζένης Θεωνά έγινε 41 ετών την Παρασκευή.

Μάλιστα, ο Δήμος Αναστασιάδης είχε δύο εντυπωσιακές τούρτες, ενώ στις πόζες που αναρτήθηκαν στο Instagram, κρατάει στην αγκαλιά του τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα των δύο των παιδιών και λάμπει από ευτυχία.

«Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στην ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους.

Ήταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου. Happy Birthday Δήμο μας!», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζένη Θεωνά στην ανάρτησή της.

«Θέλει πολύ προσπάθεια και αγώνα το να μείνεις τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο. Τώρα εμείς μετράμε 11 χρόνια με την Τζένη. Θεωρώ ότι και το κομμάτι της συμβίωσης, το να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο είναι και θέμα τύχης. Εγώ, αν αν με ρωτάς, πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Δεν μου αρέσουν κι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν καθόλου και θεωρούν ότι όλα τα φτιάξανε μόνοι τους», είχε εξομολογηθεί ο Δήμος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του.