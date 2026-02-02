Lifestyle

Διονύσης Αλέρτας: Δημοσίευμα «πέθανε» τον διάσημο pastry chef – «Σίγουρα είμαι ζωντανός» έγραψε ο ίδιος

«Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» έγραψε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Αλέρτας
Διονύσης Αλέρτας
Διονύσης Αλέρτας / NDP PHOTO

Ο Διονύσης Αλέρτας φρόντισε να αποκαταστήσει την αλήθεια, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως πέθανε. Ο διάσημος pastry chef αντέδρασε με χιουμοριστική διάθεση, καθησυχάζοντας τους φίλους του. Ορισμένοι είχαν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα και να ρωτούν, τι ακριβώς συνέβη. 

Ο Διονύσης Αλέρτας έκανε ανάρτηση στο Instagram, με την οποία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Το δημοσίευμα είχε τίτλο «Νεκρός γνωστός αγαπημένος Έλληνας σεφ».

Ο ίδιος «πιάστηκε» από τον τίτλο του fake δημοσιεύματος και έγραψε: «Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους… αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός. “Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη”».

Ο Διονύσης Αλέρτας, έχει συνεργαστεί με κορυφαία εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, όπως η βραβευμένη με αστέρια Michelin «Σπονδή», το «La Cigale» και το «Gaspar». Συνεχίζει την επαγγελματική πορεία του και δηλώνει έτοιμος για νέες δημιουργίες.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dionisis Alertas (@dionisis_alertas)

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, εξέφρασε την άποψη ότι τηλεοπτικά παιχνίδια μαγειρικής, όπως το MasterChef, έχουν αρχίσει να κουράζουν το κοινό.

