Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Dolce & Gabbana: Ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από πρόεδρος

Ο 63χρονος σχεδιαστής παραιτήθηκε από τη θέση τον Δεκέμβριο του 2025, αν και η αθόρυβη αποχώρησή του από την Dolce & Gabbana μόλις τώρα δημοσιοποιείται
Ο Στέφανο Γκαμπάνα στα αριστερά της εικόνας / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Μια σημαντική αλλαγή στην ηγεσία ενός από τους πιο γνωστούς οίκους μόδας πολυτελείας της Ιταλίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Στέφανο Γκαμπάνα, συνιδρυτής του Dolce & Gabbana, παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του ως πρόεδρος.

Σύμφωνα με καταχώρηση εταιρικού μητρώου στην Ιταλία, 63χρονος σχεδιαστής παραιτήθηκε από τη θέση τον Δεκέμβριο του 2025, αν και η αθόρυβη αποχώρησή του από την Dolce & Gabbana μόλις τώρα δημοσιοποιείται. Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για έναν κρίσιμο γύρο διαπραγματεύσεων για το χρέος, ο Γκαμπάνα φέρεται να ζυγίζει εναλλακτικές επιλογές σχετικά με το τεράστιο μερίδιό του, το 40%, στην επωνυμία.

Μετά την παραίτηση του Γκαμπάνα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της δομή εντός της ιδρυτικής οικογένειας. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύμβουλος του brand ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του προέδρου τον Ιανουάριο του 2026.

Εν τω μεταξύ, ένας ευρύτερος ανασχηματισμός της διοίκησης φαίνεται να διαφαίνεται στον ορίζοντα, με αναφορές να δείχνουν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Gucci, Στέφανο Καντίνο, μπορεί να αναλάβει έναν ρόλο στην ανώτατη διοίκηση, αν και δεν έχει ακόμη γίνει επίσημη ανακοίνωση.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη W Magazine (@wmag)

Ο οίκος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand μόδας στον κόσμο με την αισθητική του, εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο.

Καλύπτοντας τη γυναικεία και την ανδρική ένδυση, την ομορφιά και ρούχα για το σπίτι, οι Στέφανο Γκαμπάνα και Ντομένικο Ντόλτσε έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία που προσφέρει πολυτελείς θεατρικές επιδείξεις μόδας με υποστήριξη από καλλιτέχνες όπως η Madonna, ο σταρ της K-Pop Choi San, και η Beyoncé.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
70
53
44
43
Newsit logo
Newsit logo