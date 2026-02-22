Δώρα Αναγνωστοπούλου: Είμαι τρυφερή και ειλικρινής στην οικογένεια, όπως και με τους συνεργάτες μου

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Mega, Δώρα Αναγνωστοπούλου και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού της.

Μιλώντας στο περιοδικό Vita και τη Μιακέλα Θεοφίλου, η Δώρα Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στο πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το άγχος και την ένταση της καθημερινότητας, καθώς και το πώς συνδυάζει δουλειά και οικογένεια.

Στην ερώτηση πώς διαχειρίζεται το άγχος και την ένταση της καθημερινότητας απάντησε: «Εξαρτάται από την επικαιρότητα για την οποία μιλάμε. Όταν αυτή είναι πολύ βαριά, δε μπορείς παρά να την κουβαλάς μαζί σου και στο σπίτι, και στις βόλτες, και με τους φίλους, και συχνά ως αγωνία για τα παιδιά και το μέλλον τους. Όταν είναι λιγότερο βαριά, μου αρκούν τα βασικά με τους δικούς μου ανθρώπους για να αποφορτιστώ. Μια βόλτα, μια αγκαλιά, ένα σινεμαδάκι και φεύγει όλη η ένταση».

Παράλληλα, η Δώρα Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στους απαιτητικούς ρόλους της ζωής της.

«Μπορεί οι ρόλοι στη ζωή μας να αλλάζουν, αλλά μέσα σε αυτούς είμαστε πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Ως μαμά κουβαλώ όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Δώρας, όπως και στην επαγγελματική μου ζωή. Είμαι τρυφερή και ειλικρινής στην οικογένεια, όπως και με τους συνεργάτες μου, είμαι όμως επίσης απαιτητική και πεισματάρα», παραδέχτηκε η γνωστή δημοσιογράφος..

«Πιστεύω στη δύναμη της ελεύθερης βούλησης και στόχος μου είναι να δίνω όσο μπορώ και μου επιτρέπεται το έναυσμα στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου να λειτουργούν αυτόνομα και δυναμικά απέναντι στη ζωή. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Τώρα, αν η ερώτηση αφορά και τον χρόνο, δε θα ήταν έκπληξη αν πω ότι αυτός ποτέ δε φτάνει για να αισθάνεσαι ότι τα έχεις καλύψει όλα με τον τρόπο ακριβώς που θα ήθελες», πρόσθεσε η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

«Δε με αγχώνει ο χρόνος. Μέχρι στιγμής τον βλέπω όχι μόνο ως σύμμαχο αλλά και ως ευεργέτη. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα φτάσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα για να κοιταζόμαστε κάθε χρόνο στον καθρέφτη και να μας ενοχλούν οι ρυτίδες. Όσο λοιπόν είμαι καλά και υγιής, ναι, θα ήθελα φυσικά και να μεγαλώνω όμορφα. Και προς αυτή τη κατεύθυνση κινούμαι και με φροντίζω ολοένα και περισσότερο. Με καλό φαγητό, γυμναστική και ποιοτικό ύπνο», τόνισε στην ίδια συνέντευξη.