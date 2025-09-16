Δώρα Παντέλη: Στις πρώτες 10 μέρες έχασα σχεδόν όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης

Για την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά την εγκυμοσύνη της αλλά και για τις πρώτες ημέρες με το νεογέννητο μωράκι της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δώρα Παντέλη όταν συνάντησε την Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό της εκπομπής Happy Day, το πρωινό της Τρίτης, στο πρόγραμμα του Alpha.

“Δεν είχα καμία αγωνία για την επιστροφή στην καθημερινότητα, ήμουν προετοιμασμένη, ήξερα γιατί πρόσεχα πολύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης” τόνισε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

“Μετά την καισαρική, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορείς να τόσο γρήγορα γυμναστική όσο μπορεί μια γυναίκα που θα γεννήσει φυσιολογικά. Έχεις τα ράμματα, είσαι περιορισμένη, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και με βοηθούσε ο άντρας μου σε όλο αυτό” πρόσθεσε η καλλονή αθλητικογράφος.

“Στις πρώτες 10 μέρες έχασα σχεδόν όλα τα κιλά, ξεπρήστηκα και τώρα μου έχουν μείνει ακόμα 2 – 3. Είχα πάρει 13 κιλά στην εγκυμοσύνη μου και τα πρώτα 9 – 10 τα έχασα νεράκι, χωρίς να κάνω τίποτα, χωρίς να κάνω γυμναστική. Απλά ξεπρήστηκα και μου έμειναν αυτά τα τρία κιλά, τα τελευταία, που ακόμα προσπαθώ να τα χάσω” συμπλήρωσε, αμέσως μετά, η Δώρα Παντέλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

“Δουλειά ξεκίνησα στις 15 ημέρες, σ’ αυτά που κάνω εκτός καναλιού και στο κανάλι γυρίζω στις 25 Σεπτέμβρη… λίγο πριν από την Euroleague”.