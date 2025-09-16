Δώρα Παντέλη: «Υπήρξε επιπλοκή στον τοκετό γιατί κόλλησε ο πλακούντας, δε μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία»

Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του τοκετού, στη γέννηση του πρώτου της παιδιού, περιέγραψε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή Happy Day όπου βρέθηκε σήμερα (16.09.2025) καλεσμένη, η Δώρα Παντέλη.

«Είχα πολύ άγχος για τη διαδικασία. Έπρεπε να γεννήσω με καισαρική, οπότε πήγα με ραντεβού. Ήμουν πολύ φοβισμένη, έκλαιγα στο αμάξι. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ηρέμησα. Με το που γέννησα είχαμε επιπλοκή, γιατί κόλλησε ο πλακούντας στη μήτρα και δεν έβγαινε. Δεν μου το είπαν εκείνη τη στιγμή, το έμαθα μετά», είπε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

«Αν γεννούσα φυσιολογικά θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα. Είχε σχέση με μένα, γιατί ο πλακούντας κόλλησε. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Μετά ήρθε ο γιατρός και μου είπε ότι ήταν δύσκολο το χειρουργείο» συνέχισε η αθλητικογράφος και παρουσιάστρια.

«Δεν είχα καμία αγωνία για την επιστροφή στην καθημερινότητα, ήμουν προετοιμασμένη, ήξερα γιατί πρόσεχα πολύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μετά την καισαρική, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορείς να κάνεις τόσο γρήγορα γυμναστική όσο μπορεί μια γυναίκα που θα γεννήσει φυσιολογικά.

Έχεις τα ράμματα, είσαι περιορισμένη, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και με βοηθούσε ο άντρας μου σε όλο αυτό.

Στις πρώτες 10 μέρες έχασα σχεδόν όλα τα κιλά, ξεπρήστηκα και τώρα μου έχουν μείνει ακόμα 2 – 3. Είχα πάρει 13 κιλά στην εγκυμοσύνη μου και τα πρώτα 9 – 10 τα έχασα νεράκι, χωρίς να κάνω τίποτα, χωρίς να κάνω γυμναστική. Απλά ξεπρήστηκα και μου έμειναν αυτά τα τρία κιλά, τα τελευταία, που ακόμα προσπαθώ να τα χάσω» συμπλήρωσε η αθλητικογράφος.