Δύσκολες ώρες για τη Δανάη Λουκάκη – Πέθανε η γιαγιά της

Η Δανάη Λουκάκη βιώνει πού δύσκολες στιγμές διότι, όπως αποκάλυψε μέσω των social media, έχασε την αγαπημένη της γιαγιά.

Η ηθοποιός που αγαπήθηκε ευρέως από το κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» δημοσίευσε στο Instagram ένα story με φωτογραφία της γιαγιάς της. Με τον τρόπο αυτόν η Δανάη Λουκάκη την αποχαιρέτησε και δημοσίως.

«Αχ γεια σου γιαγιάκα μας, γειά σου μάτια μας μπλε. Παναγιώτα Λουκάκη, 1936 – 22/2/26», έγραψε στην ανάρτησή της, αποκαλύπτοντας ότι η γιαγιά της «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

«Το ευρύτερο κοινό με έμαθε μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά. Προσωπικά, οι “Άγριες Μέλισσες” καθόρισαν πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά μου. Με ευεργέτησαν, όπως και όλους όσοι παίζαμε στη σειρά», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Δανάη Λουκάκη για τη σειρά που την έβαλε στις καρδιές του κόσμου.