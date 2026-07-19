Έφη Παπαμιχάλη για Αναστασία Γιούσεφ: «Ήμασταν κολλητές αλλά μάλλον δεν της κάνω πια» λέει από τη Μύκονο

Η Έφη Παπαμιχάλη παραθερίζει στη Μύκονο και φροντίζει να μην περνάει απαρατήρητη στα Ματογιάννια. Η φιλία της με την Αναστασία Γιούσεφ ανήκει, όπως φαίνεται, στο παρελθόν. Οι δυο «κολλητές» έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Η Εφη Παπαμιχάλη παραχώρησε συνέντευξη στο Mykonos Live TV και στον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλοπου. Η γνωστή influencer με τους 102.000 followers στο Instagram αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σχέση της με την άλλοτε κολλητή της, Αναστασία Γιούσεφ.

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Η Έφη Παπαμιχάλη κλήθηκε να απαντήσει μεταξύ άλλων και στο αν υπάρχει περίπτωση να γίνει νονά στο παιδί που περιμένει η Αναστασία Γιούσεφ. Η ίδια αποκάλυψε πως δεν έχει δεχθεί κάποια σχετική πρόταση και στάθηκε στην απόσταση που υπάρχει πλέον ανάμεσά τους.

«Δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Ήμασταν κολλητές. Μάλλον δεν της κάνω πια, είμαι πολύ τρελιάρα, μου λέει. Τώρα θέλει να ηρεμήσει, εγώ ήμουν το πρόβλημά της…», ανέφερε χαρακτηριστικά η influencer, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι δυο τους δεν έχουν τακτική επικοινωνία.

Η Αναστασία Γιούσεφ είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και μετράει αντίστροφα για να γίνει μητέρα. Ο πατέρας του παιδιού είναι ο επί εννέα χρόνια σύντροφός της, τον οποίο η ίδια επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.