Αγγελική Ηλιάδη: Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «After Dark» και μίλησε για τα όσα διαπίστωσε μετά την εξομολόγηση που είχε κάνει για την κακοποίησή της, από τον δολοφονημένο πρώην σύντροφό της και επιχειρηματία, Μπάμπη Λαζαρίδη. Όπως είπε, δέχθηκε «βροχή» από μηνύματα και προσπάθησε να απαντήσει στα περισσότερα. Χαρακτήρισε «ανόητες» τις τοποθετήσεις ορισμένων για τον χρόνο που αποφάσισε να μιλήσει.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στην πολυσυζητημένη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πως ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου φόβου, απειλών και ασφυκτικής «ομηρίας», χωρίς να μπορεί να αντιδράσει ή να φύγει. Διαπίστωσε πως η δική της εξομολόγηση έδωσε δύναμη και κουράγιο σε γυναίκες που βρέθηκαν μπροστά σε ανάλογα βασανιστικά αδιέξοδα.

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«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες, γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε… Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη», είπε η Αγγελική Ηλιάδη. Δείτε το απόσπασμα στο επόμενο βίντεο, μετά το 07:20.

Η 48χρονη ανέφερε επίσης: «Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω».