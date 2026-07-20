Κλέλια Ανδριολάτου: Στιγμές ξεγνοιασιάς και πόζες με την αδερφή της, Ναστάζια

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στους υπέροχους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στα Τρίκαλα με αφορμή έναν γάμο αλλά και για μια μικρή καλοκαιρινή ανάσα μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της, Ναστάζια στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων, απολαμβάνοντας τη μοναδική ομορφιά των εντυπωσιακών καταρρακτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκθαμβωτική ηθοποιός μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή τους στη φύση.

Οι δυο τους πόζαραν στην κάμερα με τα εντυπωσιακά τους φορέματα και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Οι δύο αδελφές διατηρούν πολύ στενή σχέση και συχνά περνούν χρόνο μαζί, κάτι που αποτυπώνεται στις αναρτήσεις που μοιράζονται κατά καιρούς.

Η Κλέλια Ανδριολάτου διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Μετά τη συμμετοχή της στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η οποία προβλήθηκε διεθνώς μέσω του Netflix και την έκανε γνωστή σε κοινό πέρα από τα ελληνικά σύνορα, η ηθοποιός καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά πρόσωπα της νέας γενιάς. Η ερμηνεία της στη σειρά απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, ενώ η ίδια συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις μικρές αποδράσεις που της χαρίζουν στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στην οικογένειά της.