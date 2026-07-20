Lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου: Στιγμές ξεγνοιασιάς και πόζες με την αδερφή της, Ναστάζια

Απόδραση στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς
Η Κλέλια Ανδριολάτου με την αδερφή της Ναστάζια
Η Κλέλια Ανδριολάτου με την αδερφή της Ναστάζια / Instagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στους υπέροχους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στα Τρίκαλα με αφορμή έναν γάμο αλλά και για μια μικρή καλοκαιρινή ανάσα μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της, Ναστάζια στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων, απολαμβάνοντας τη μοναδική ομορφιά των εντυπωσιακών καταρρακτών.

Η εκθαμβωτική ηθοποιός μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή τους στη φύση.

Οι δυο τους πόζαραν στην κάμερα με τα εντυπωσιακά τους φορέματα και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

andriolatou instagram

andriolatou instagram

andriolatou instagram

andriolatou instagram

andriolatou instagram

andriolatou instagram

Οι δύο αδελφές διατηρούν πολύ στενή σχέση και συχνά περνούν χρόνο μαζί, κάτι που αποτυπώνεται στις αναρτήσεις που μοιράζονται κατά καιρούς.

Η Κλέλια Ανδριολάτου διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Μετά τη συμμετοχή της στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η οποία προβλήθηκε διεθνώς μέσω του Netflix και την έκανε γνωστή σε κοινό πέρα από τα ελληνικά σύνορα, η ηθοποιός καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά πρόσωπα της νέας γενιάς. Η ερμηνεία της στη σειρά απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, ενώ η ίδια συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις μικρές αποδράσεις που της χαρίζουν στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στην οικογένειά της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
63
59
56
48
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άντζελα Γκερέκου για Τόλη Βοσκόπουλο: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα»
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τις 19 Ιουλίου 2021, την ημέρα που ο αείμνηστος ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή, όμως η μνήμη του παραμένει ζωντανή για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν
Η Άντζελα Γκερέκου και ο Τόλης Βοσκόπουλος
Newsit logo
Newsit logo