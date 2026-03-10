Έφη Σαρρή: Θα ήθελα να ηγηθώ ενός κόμματος για τα δικαιώματα των γκέι

«Στη ζωή μου δεχόμουν πισώπλατα μαχαιρώματα μόνο από άνδρες», εξομολογείται, ανάμεσα σε άλλα, η Έφη Σαρρή σε συνέντευξη που έδωσε χθες (10.03.2026). Η γνωστή τραγουδίστρια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στην πολιτική, υπό έναν συγκεκριμένο όρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η Έφη Σαρρή πήρε θέση, τόσο για τα μουσικά talent shows όσο και για την πολιτική. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχόταν ποτέ ρόλο κριτή.

«Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνω δυσάρεστη για κανέναν. Δεν μ’ αρέσει να κρίνω αυστηρά ανθρώπους γιατί έχω κριθεί πολύ αυστηρά στη ζωή μου και δεν πέρασα καθόλου εύκολα. Δεν θέλω να είμαι κριτής και να ίσως σταματάω όνειρα κάποιων παιδιών νέων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σχολίασε την κριτική που κατά καιρούς δέχεται, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί ότι έχει δώσει αφορμές για αρνητικά σχόλια. «Πολλές φορές ακούω ”ναι αλλά έκανες αυτό, ναι αλλά τραγούδησες εκείνο”. Αν δεν σου αρέσει κάτι, προχώρα παρακάτω. Δεν χρειάζεται να πεις την κακή σου κουβέντα οπωσδήποτε», είπε και πρόσθεσε: «Το αν εγώ είχα πισώπλατα μαχαιρώματα, τα είχα μόνον από άντρες. Από γυναίκες όχι, ήταν μια χαρά τα πράγματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έφη Σαρρή αναφέρθηκε και στην πολιτική, επισημαίνοντας ότι «θα σκεφτόμουν να επανέλθω μόνο αν μπορούσα να ηγηθώ ενός κόμματος που θα αναφερόταν μόνο στα δικαιώματα των γκέι. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, πάντως εδώ τα πράγματα προχωράνε με ρυθμούς χελώνας».