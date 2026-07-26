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Ο Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα: Οι συγκινητικές αναρτήσεις της Άντζελας Γκερέκου και της κόρης τους

«Σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική», έγραψε η γνωστή ηθοποιός στην ανάρτησή της
Άντζελα Γκερέκου, Τόλης Βοσκόπουλος, Μαρία Βοσκοπούλου
H Άντζελα Γκερέκου, o Τόλης Βοσκόπουλος και η Μαρία Βοσκοπούλου / NDP PHOTO
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Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν από τις πιο σημαντικές φωνές του πενταγράμμου και τόσο η φωνή όσο και τα κομμάτια του έχουν μείνει στην ιστορία. Σαν σήμερα, Κυριακή (29.07.2026) γεννήθηκε ο «σεφ» του ελληνικού τραγουδιού και η σύζυγός του, Άντζελα Γκερέκου, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση. Το δικό της δημόσιο μήνυμα μοιράστηκε και η κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου. 

Ο Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1940 και πέθανε στις 19 Ιουλίου 2021. Αν σήμερα ήταν ακόμα στη ζωή θα έκλεινε τα 86 του χρόνια. Παρόλο που έχουν περάσει 5 χρόνια από τον χαμό του, η Άντζελα Γκερέκου και η Μαρία Βοσκοπούλου δεν ξεχνούν την ξεχωριστή αυτή ημέρα του χρόνου και αποφάσισαν να μιλήσουν δημοσίως με λόγια αγάπης για τον αγαπημένο τους σύζυγο και πατέρα. 

Η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο ο Τόλης Βοσκόπουλος κρατάει στην αγκαλιά του την κόρη τους, ενώ εκείνη βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία. 

«Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική! Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου ως λεζάντα στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
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Το ίδιο βίντεο ανέβασε στα stories της στο Instagram και η Μαρία Βοσκοπούλου. 

«Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές… Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά, ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ’ αγαπώ», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Βοσκοπούλου. 

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Άντζελα Γκερέκου, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Τόλη Βοσκόπουλου, δημοσίευσε αρκετές κοινές τους φωτογραφίες και στη λεζάντα της ανάρτησή στο Instagram έγραψε: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα», θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του.

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