Εξαντλήθηκαν σε 10 λεπτά τα εισιτήρια για το «Viva La Lisa» στο Λας Βέγκας και έγραψε ιστορία η σταρ της K-Pop

Δύο επιπλέον συναυλίες προσέθεσε η Lisa στο πρόγραμμα της σειράς εμφανίσεών της «Viva La Lisa» στο Λας Βέγκας, απαντώντας στην τεράστια ζήτηση του κοινού που ανυπομονεί να τη δει από κοντά τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με το Billboard, η σούπερ σταρ της K-pop θα ανέβει στη σκηνή του The Colosseum στο Caesars Palace και στις 12 και 29 Νοεμβρίου, πέραν των αρχικά προγραμματισμένων ημερομηνιών.

«Λόγω της απίστευτης ζήτησης από τους θαυμαστές, τα εισιτήρια για τις τέσσερις πρώτες ημερομηνίες εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δέκα λεπτά» αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας πως η Lisa γράφει ιστορία ως η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που αποκτά δικό της σόου στο Λας Βέγκας.

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Σημειώνεται ότι το «Viva La Lisa» ανακοινώθηκε τον Μάρτιο με τέσσερις προγραμματισμένες ημερομηνίες στις 13, 14, 27 και 28 Νοεμβρίου. Η προπώληση για τις δύο νέες παραστάσεις ανοίγει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, μέσω της Ticketmaster.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εντυπωσιακή παρουσία της σταρ στα MTV Video Music Awards 2026 όπου ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «SaWaDiKa» από το επερχόμενο EP «Press Play» το οποίο κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Pop για το τραγούδι «Dream» από το άλμπουμ της «Alter Ego» που το 2025 σκαρφάλωσε στο No. 7 του Billboard 200.

Παράλληλα, στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, το ντοκιμαντέρ «Always Lalisa» σε σκηνοθεσία της Σου Κιμ (Sue Kim), μετά το ντεμπούτο του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

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Η ταινία καταγράφει την πορεία της LISA κατά τη διάρκεια μιας καθοριστικής σόλο χρονιάς, αποκαλύπτοντας την καθημερινότητά της πίσω από τους προβολείς, μακριά από τις BLACKPINK. Εστιάζει στη διαδικασία δημιουργίας, ηχογράφησης και κυκλοφορίας του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ, «Alter Ego», το υποκριτικό της ντεμπούτο στην τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The White Lotus», αλλά και την προετοιμασία για την ιστορική πρώτη σόλο εμφάνισή της στο Coachella 2025.

«Θέλω απλώς όποιος παρακολουθήσει αυτό το ντοκιμαντέρ να με καταλάβει λίγο καλύτερα: από πού προέρχομαι, ποιο είναι το υπόβαθρό μου και τι έχω περάσει για να είμαι αυτή που είμαι σήμερα», δήλωσε στο Billboard Canada νωρίτερα αυτόν τον μήνα.