Έλενα Γαλύφα για Άννα Βίσση: Τα ρούχα που φόρεσε στη συναυλία του ΟΑΚΑ δεν την κολάκευαν πάρα πολύ

Η Έλενα Γαλύφα κλήθηκε να σχολιάσει τις ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η Άννα Βίσση, στην ιστορική συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day» του Alpha, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, η γνωστή fashion blogger και influencer ανέφερε ότι περίμενε κάτι καλύτερο.

Όπως είπε η Έλενα Γαλύφα, τα ρούχα δεν κολάκευαν ιδιαίτερα την Άννα Βίσση: «Θα περίμενα να ‘ναι λίγο πιο iconic τα ρούχα της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή άκουσα ότι η παραγωγή ήταν πανάκριβη και χάλασαν πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν 11 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να φτιάξουν κάτι που θα μείνει» ανέφερε αρχικά.

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«Κάτι που θα γράψει ιστορία. Νομίζω ότι αυτά τα ρούχα δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Θα ήθελα, λίγο, μια πιο αυθεντική Άννα σ’ αυτό που φοράει και όχι κάτι άλλο που ‘χω ξαναδεί ενδεχομένως» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Έλενα Γαλύφα στο πρωινό μαγκαζίνο της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Πάνω από 90.000 άνθρωποι βρέθηκαν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026), δημιουργώντας μια πραγματικά συγκλονιστική ατμόσφαιρα για να απολαύσουν και να αποθεώσουν την Άννα Βίσση. Και εκείνη τους πρόσφερε ένα θέαμα που όμοιό του δεν είχε υπάρχει ξανά στην Ελλάδα.