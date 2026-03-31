Έλενα Γαλύφα: Πέρασα δύο φορές ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, αλλά σώθηκα

Η fashion blogger, Έλενα Γαλύφα, εξομολογήθηκε ότι έχει βαθιά πίστη στον Θεό, καθώς έχει περάσει δύο φορές σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ηappy Day» εξομολογήθηκε ότι είχε κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ο προστάτης της την έσωσε και στις δύο περιπτώσεις. Τα όσα είπε η Έλενα Γαλύφα προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (31.03.2026).

«Ποτέ δεν έχει κλονιστεί η πίστη μου, αντιθέτως ενισχύθηκε, γιατί έχουν γίνει κάποια συμβάντα στη ζωή μου… Γι’ αυτό και είμαι εδώ και μου μιλάς αυτή τη στιγμή και στέκομαι, οπότε ευγνωμονώ και πάντα ανατρέχω σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θεωρώ ότι έχω κάποιον δίπλα μου και με προστατεύει», αποκάλυψε η γνωστή fashion blogger.

«Πέρασα δύο φορές σοβαρό θέμα υγείας. Ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δόξα τω Θεώ, έχω έναν προστάτη και με έχει σώσει και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων γι’ αυτό και πιστεύω», εξομολογήθηκε ακόμα η Έλενα Γαλύφα.