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Έλενα Ξυδιά: Η ιπτάμενη πιανίστρια δίνει ρεσιτάλ μέσα στη θάλασσα της Ζακύνθου – Μαγευτικές εικόνες

Η Έλενα Ξυδιά ερμηνεύει μέσα σε ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο με όνειρο παρά με πραγματικότητα, ενώ η κάμερα ταξιδεύει ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές και στα καταγάλανα νερά της Ζακύνθου
Η ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά στη Ζάκυνθο
Η ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά στη Ζάκυνθο
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Η ιπτάμενη πιανίστρια ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά η Έλενα Ξυδιά, έδωσε ρεσιτάλ σε ένα ξεχωριστό μέρος, την «Ακτή του Ονείρου» στη Ζάκυνθο, που είναι προσβάσιμη αποκλειστικά με σκάφος.

Σε ένα μαγικό τοπίο με λευκούς βράχους που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα της Ζακύνθου, φυσικές σπηλιές σμιλεμένες από τον χρόνο και νερά κρυστάλλινα, μεταφέρθηκε ένα πραγματικό πιάνο, για να γεννηθεί ακόμη ένα μουσικό ταξίδι του Piano Natural Heritage Project, με πρωταγωνίστρια την ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά, σε σύλληψη και δημιουργική επιμέλεια του σκηνοθέτη  Πασχάλη Μάντη.

Η Έλενα Ξυδιά ερμηνεύει μέσα σε ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο με όνειρο παρά με πραγματικότητα, ενώ η κάμερα ταξιδεύει ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές και στα καταγάλανα νερά της Ζακύνθου, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι αληθινές.

Η ιπτάμενη πιανίστρια στη Ζάκυνθο

Σήμερα, που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε φανταστικό τοπίο, αυτές οι εικόνες δεν είναι προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας. Δεν είναι AI. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Αυθεντική. Ανεπιτήδευτη. Συγκλονιστική.

Πίσω όμως από αυτά τα λίγα λεπτά εικόνας κρύβονται ημέρες προετοιμασίας με  απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον που μετατρέπει κάθε τέτοια παραγωγή σε μια πραγματική αποστολή.

Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία αυτού του έργου.

Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά

Για περισσότερα από έξι χρόνια, η Έλενα Ξυδιά δεν ταξιδεύει απλώς με ένα πιάνο. Μεταφέρει, μέσα από τη μουσική, ένα παγκόσμιο μήνυμα για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Λίμνες. Βουνά. Κάστρα. Μνημεία. Παραλίες όπου φτάνει μόνο η θάλασσα.

Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά

Κάθε νέα παραγωγή αποτελεί μια πρόσκληση να γνωρίσουμε την Ελλάδα διαφορετικά. Όχι ως έναν ακόμη τουριστικό προορισμό. Αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και φυσικά θαύματα που αξίζουν να προστατευθούν.

Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά

Το κοινό αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και κάθε χρόνο ανοίγονται νέοι δρόμοι. Νέοι τόποι καλούν την ιπτάμενη πιανίστρια να δώσει ζωή σε τοπία μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Σαν να ψιθυρίζουν το ίδιο μήνυμα: «Ελάτε να μας γνωρίσετε. Ελάτε να μας προστατεύσετε».

Το Piano Natural Heritage Project, με εμπνευστή και δημιουργό τον  Πασχάλη Μάντη, δεν δημιουργήθηκε για να εντυπωσιάσει. Δημιουργήθηκε για να αποδείξει ότι η μουσική μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο. Να μετατρέψει μια μελωδία σε λόγο για να ταξιδέψει κάποιος. Να γνωρίσει. Να αγαπήσει. Να προστατεύσει. Σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα μπορούν να δημιουργηθούν ψηφιακά, το Piano Natural Heritage Project συνεχίζει να επιλέγει τον πιο δύσκολο δρόμο. Να ταξιδεύει πραγματικά. Να μεταφέρει πραγματικά ένα πιάνο. Να κινηματογραφεί πραγματικούς τόπους. Και να αποδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος δημιουργός δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η ίδια η φύση. Και ότι ο πιο όμορφος παράδεισος δεν βρίσκεται σε μια οθόνη. Βρίσκεται ήδη εδώ. Στην Ελλάδα.

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Πηγή φωτό: iStock
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