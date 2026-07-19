Η Μπέλλα Κυδωνάκη για το όνειρο με τον αείμνηστο γιο της: «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε»

Η Μπέλλα Κυδωνάκη σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση, 14 και πλέον χρόνια μετά τον θάνατο του γιου της. Η αστρολόγος δεν ξεχνάει ποτέ την 19η Ιουλίου. Ήταν η μέρα που έφερε στον κόσμο το παιδί της. Μια ημερομηνία χαράς για χρόνια. Μια μέρα που πλέον «ξύνει» μέσα της μια πληγή, που ίσως δεν θα κλείσει ποτέ. Τα λόγια της, αποτυπώνουν τη θλίψη αλλά και την εσωτερική της δύναμη, που την βοήθησε να κρατηθεί όρθια στα δύσκολα.

Η αστρολόγος αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, ένα όνειρο που την όπλισε με δύναμη. Όπως ανέφερε η Μπέλλα Κυδωνάκη, ήταν το αείμνηστο παιδί της εκείνο που της έδειξε το δρόμο. Τη διέξοδο που αναζητούσε για να συνεχίσει τη δική της ζωή. «Αυτό το βίντεο είναι πολύ αυθόρμητο. Βγήκε μέσα από την καρδιά μου», ανέφερε αρχικά.

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Στη συνέχεια, με τρεμάμενη φωνή πρόσθεσε: «19 Ιουλίου το 1986 ήταν για εμένα μια ημέρα χρυσή, μια ημέρα γιορτής. Οι περισσότερες μαμάδες μπορεί να το καταλάβουν. Αυτή η ημερομηνία ήταν ένα χρυσό ορόσημο για τη ζωή μου. Εκείνη την ημέρα γέννησα τον γιο μου τον Γιάννη.

Στις 19 Ιουλίου 2026 συμπληρώνονται 40 χρόνια από αυτή τη γέννηση. Δυστυχώς όμως όπως οι περισσότεροι ξέρετε ο Γιάννης δεν κατάφερε να φτάσει σε αυτή την ηλικία. Σκέφτομαι ότι σήμερα θα ήταν 40 χρονών. Όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Ξέρετε όλοι οι γονείς τους κάνουμε γενέθλια, κάνουμε δώρα, βγάζουμε φωτογραφίες…

Εμείς που έχουν φύγει τα παιδιά μας, τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που κάνουμε είναι να σεβαστούμε τη μνήμη τους και να σκεφτόμαστε πράγματα με πολλή αγάπη γι’αυτούς.

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Έχω φτάσει εδώ και είμαι υγιής. Δοξάζω τον θεό που μέσα από όλη αυτή την ιστορία κατάφερα να μείνω δυνατή. Αυτό μου το επέτρεψε και μου το επέβαλε με κάποιο τρόπο ο Γιάννης. Όταν ήρθε στο όνειρό μου, όταν είχε φύγει, μου είπε “μαμά εδώ ο κόσμος είναι ακόμα πιο λαμπρός και πιο όμορφος, οπότε μην στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι μαζί με τον Χριστό και νιώθω πολύ ωραία”. Αυτό να ξέρετε ότι ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε μετά τον θανάτό του. Ο γιος μου ο Γιάννης ήταν ο άγγελός μου, ο οδηγός μου, ο δάσκαλός μου. Είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε και θα με περιμένει» ανέφερε η αστρολόγος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella Kydonaki (@bella.kydonaki)

Ο γιος της αστρολόγου υπέκυψε τον Μάρτιο του 2012, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Είχε εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, νοσηλεύτηκε βαριά τραυματισμένος για περίπου έξι μήνες και παρά το γεγονός ότι φαινόταν να ανακάμπτει, υπέστη ξαφνική ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του και απεβίωσε.