Η Κόνι Μεταξά στη Σαντορίνη: Οι πόζες με πολύχρωμο μπικίνι και με μπουρνούζι μπροστά σε καθρέφτη ξενοδοχείου

Η Κόνι Μεταξά συνδυάζει στη Σαντορίνη δουλειά και διακοπές το φετινό καλοκαίρι. Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026, δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από το ξενοδοχείο που μένει, με φόντο σε ορισμένες από τις εικόνες, την καλντέρα του νησιού.

Η Κόνι Μεταξά δείχνει ανανεωμένη. Ποζάρει με πολύχρωμο μπικίνι και με μπουρνούζι μπροστά σε καθρέφτη. Σε άλλο στιγμιότυπο φορά το επίσης πολύχρωμο παρεό της και φαίνεται να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε μία φωτογραφία δείχνει να απολαμβάνει μία φέτα καρπούζι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλη εικόνα η Κόνι Μεταξά φορά ένα λεοπάρ μαγιό. Δείχνει τη θέα από το δωμάτιό της, αλλά και τον σκύλο της, Τάκο, τον οποίο έχει πάρει μαζί στις διακοπές της. Το ταξίδι στη Σαντορίνη συνδυάζεται και με τη δουλειά της, καθώς πραγματοποιεί προγραμματισμένες εμφανίσεις σε γνωστά μαγαζιά του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)

Η Κόνι Μεταξά έχει επισκεφτεί τη Σαντορίνη πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους της προορισμούς τόσο για διακοπές όσο και για σημαντικές στιγμές της ζωής της.